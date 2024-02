Programa Aluguel Social: Quase 40 cidades de Goiás estão com inscrições; veja quais

O programa Aluguel Social está com inscrições abertas em 37 municípios goianos e prevê pagamento de R$ 350 durante 18 meses para quem for contemplado. Por meio do programa, as famílias ganham uma ajuda de custo no pagamento do aluguel de imóveis.

Os interessados podem preencher o cadastro no site da Agência Goiana de Habitação (Agehab). Quem não tiver acesso à internet em casa pode procurar uma agência do Vapt-Vupt ou Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A Agehab listou alguns critérios para receber o benefício: estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, morar há pelo menos três anos no município e não ter imóvel próprio. Ainda segundo a agência de habitação, depois de fazer a inscrição é só esperar a convocação para entregar a documentação exigida.

Outros requisitos específicos são observados, mas não é preciso cumprir a lista completa, basta comprovar um deles e estar dentro dos três críterios já citados para poder participar do processo de seleção, segundo a Agehab.

Outros critérios complementares:

Superendividamento

Moradia improvisada

Mulher em situação de violência

Idosos

Pessoas com deficiência (PCD's)

Família só com pai ou só com mãe

Ter se inscrito para imóvel de programa habitacional no Estado e não ter sido contemplado (é preciso estar no sistema da Agehab)

Cadastro em programas sociais do Estado de Goiás

Bolsista do Programa Universitário do Bem (Probem) ou estudante da UEG

Lista de municípios com inscrições abertas divulgada pela Agehab:

Abadia de Goiás

Alto Paraíso de Goiás

Americano do Brasil

Caçu

Caldas Novas

Caldazinha

Ceres

Cidade Ocidental

Divinópolis

Goianésia

Hidrolândia

Inhumas

Itumbiara

Jaraguá

Jataí

Luziânia

Mara Rosa

Matrinchã

Mineiros

Monte Alegre de Goiás

Morrinhos

Mozarlândia

Niquelândia

Nova América

Nova Roma

Novo Gama

Ouvidor

Paraúna

Piranhas

Planaltina

Pontalina

Santo Antônio do Descoberto

São João D’Aliança

Serranópolis

Trindade

Uruaçu

Valparaíso de Goiás