Programa Coletivo On oferece curso de inglês no final do Curso de Capacitação para jovens

Estão abertas as inscrições para curso de capacitação preparatório para mercado de trabalho, promovido pelo Coletivo Online em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil e a Education First (EF). Jovens de 18 a 25 anos que morem em comunidade de baixa renda podem participar e se inscrever pelo site: www.lys.academy/coletivoCiclo5/iccb?utm_source=ColetivoON_ICCB. Até 15 de julho, os 200 primeiros jovens que se inscreverem e formarem no Coletivo On poderão fazer aulas online e gratuita de inglês na EF.

O jovem que concluir a primeira etapa do Curso de Capacitação para mercado de trabalho receberá certificado e terá oportunidade de se cadastrar em uma comunidade de vagas com mais de 400 empregadores parceiros. As aulas de inglês serão online e válidas por 12 meses, disponíveis 24 horas por dia, via WhatsApp.

Para ser selecionado e participar do Curso de Inglês gratuito é necessário estar cursando ou ser formado no Ensino Médio, ter entre 18 e 25 anos, ser residente brasileiro, ter acesso à internet, ter celular ou notebook para realizar as formações, e-mail válido, se inscrever e concluir a capacitação para o mercado de trabalho (Coletivo On).

A iniciativa Coletivo Online faz parte da Plataforma Coletivo Jovem, que tem como foco a empregabilidade de jovens em situação de vulnerabilidade social.