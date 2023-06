Programa de carro popular causa corrida de consumidor

O programa do governo federal que concede descontos na compra de carros populares tem provocado uma verdadeira corrida às concessionárias de Goiânia. O movimento de consumidores nas lojas mais que dobrou desde a semana passada, quando o benefício foi anunciado e as vendas também já registram um crescimento significativo. Mas muita gente ainda está comparando os valores praticados pelas montadoras antes de fechar o negócio.

Além da redução de preço oferecida pelo governo, que varia de R$ 2 mil a R$ 8 mil, muitas montadoras também estão praticando descontos adicionais. Com isso, alguns modelos estão sendo vendidos hoje com um abatimento total de até R$ 12 mil. Ontem, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio de Serviços (MDIC) divulgou que 11 montadoras e 31 modelos (em 233 versões) aderiam ao programa.

As empresas poderão usar até 500 milhões de reais como crédito tributário para comercialização de carros com descontos. Mas, pela velocidade atual de venda, a estimativa é que este montante acabe rapidamente. É o que prevê o gerente de vendas da Saga Volkswagen, Heber Silva Correia. Ele conta que o movimento de clientes presenciais na loja mais que dobrou depois do anúncio das condições do programa. Ao mesmo tempo, o volume de acessos pelo canal digital da empresa aumentou mais de 200%.

Muitas destes pessoas ainda estão pesquisando e comparando os descontos e preços praticados pelas montadoras, mas este movimento já resultou num incremento de mais de 30% nas vendas em relação ao período anterior ao anúncio do governo. O gerente informa que a concessionária está praticando descontos acima do que foi liberado pelo governo. Ele dá o exemplo do modelo Polo MPI, cujo preço está com uma redução de R$ 7,6 mil, sendo R$ 6 mil do programa e R$ 1,6 mil da montadora. “Pela velocidade atual das vendas, acreditamos que o montante de descontos liberado pelo governo deve acabar em cerca de 20 dias”, estima.

Na concessionária Pinauto, o modelo Fiat Mobi está com R$ 10 mil de desconto: R$ 8 mil praticados pelo governo e outros R$ 2 mil liberados pela montadora. O preço do Fiat Argo também teve uma redução de R$ 10 mil, sendo R$ 7 mil do programa e outros R$ 3 mil da indústria.

Com isso, o vendedor Carlos Alberto da Silva estima que as vendas já tenham crescido cerca de 60% nos últimos dias, em relação ao período anterior ao anúncio dos descontos. “Agora, já começou a faltar carro. Já não temos mais alguns modelos para pronta entrega. Mas quem comprar agora, garante o desconto e vai esperar só uns 10 dias para receber o carro”, garante. Ele alerta que o consumidor deve comprar o quanto antes para aproveitar o benefício, que deve acabar rápido.

Na concessionária Jorlan, o fluxo de visitantes já aumentou quase 200% e as vendas já estão 140% maiores que no último mês de maio. Com este movimento bem mais aquecido, o gestor comercial da empresa, Márcio Macedo, conta que até os modelos que não entraram no programa estão vendendo mais. Isso porque, aproveitando o movimento maior nas lojas, a montadora está oferecendo descontos por conta própria para alguns modelos, como a caminhonete S10, que ficou R$ 39 mil mais barata, e a Tracker, que hoje custa quase R$ 6 mil menos que antes.

Na Saga Hyundai, o movimento também disparou nos últimos dias. O gerente geral Wender Tiradentes informa que muita gente ainda está comparando os preços e os descontos das montadoras antes de fechar o negócio. Ele informa que a Hyundai dobrou o desconto além do liberado pelo governo para alguns modelos, a fim de ajudar a fomentar o mercado. O HB20 1.0 Sense, por exemplo, está com um abatimento de R$ 12 mil, sendo R$ 6 mil do governo e R$ 6 mil da montadora. “Além disso, ainda temos todas as cores a pronta entrega”, destaca.

Usados

A expectativa dos revendedores de veículos seminovos é que os benefícios do programa de descontos para carros populares zero quilômetro também respinguem no mercado de usados. De acordo com o presidente da Associação de Revendedores de Veículos Automotores de Goiás (Agenciauto-GO), Matheus Lira, a estimativa é que a troca do carro usado por outro novo aumente a disponibilidade de veículos seminovos no mercado, contribuindo para uma queda nos preços.

“Assim, quando o incentivo acabar, ele já terá contribuído para uma queda dos valores no mercado”, prevê o presidente da Agenciauto. Mas ele lembra que o programa deve acabar logo e, para que seus efeitos perdurem no mercado em geral, será preciso reduzir as taxas de juros praticadas nos financiamentos, que hoje estão na faixa dos 2% ao mês. “Para dar todo gás que o mercado precisa, os juros precisarão cair até o final do ano”, adverte Lira.