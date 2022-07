Programa Expresso disponibiliza 110 serviços completamente digitais

O Expresso, plataforma de serviços digitais do Governo de Goiás, oferece 110 serviços de diversos órgãos estaduais totalmente digitalizados. A plataforma recebe, constantemente, novas funções que são disponibilizadas de acordo com a demanda identificada pelos órgãos.

Dentre os principais serviços estão: emissão da segunda via da conta de água; consulta de dados de veículos; solicitação de atestado de antecedentes criminais; impressão de boletos do Ipasgo; consulta de boletim escolar; consulta de boletim médico de pacientes internados em leitos de terapia intensiva; verificação de débitos estaduais por CPF; agendamento de atendimento presencial no Vapt Vupt; dentre outros.

Além do site Expresso Web, o acesso aos serviços também pode ser feito por meio do aplicativo Expresso Goiás - disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS; pelo Expresso Totem - equipamento instalado em 116 pontos da capital e municípios do interior; Expresso Balcão - em parceria com as prefeituras; e Expresso Correios, com interações do Expresso em mais de 60 agências dos Correios.

O equipamento disponibiliza mais de 20 serviços do governo estadual no formato digital e está disponível em 68 municípios. Os totens estão instalados em 29 prefeituras no interior e em 65 unidades do Vapt Vupt. Na maioria dos locais, os cidadãos contam com o auxílio de jovens do programa Aprendiz do Futuro para manusear a ferramenta.