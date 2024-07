Projeto abre vagas gratuitas para visita ao Instituto Rizzo nas férias escolares

Neste mês, o projeto Sábado Tem Museu terá uma edição no Instituto Rizzo, em Goiânia. Desenvolvida pela CALÍOPE Projetos e Ações Patrimoniais, a iniciativa prevê visitas gratuitas a museus e instituições culturais de Goiânia e Aparecida de Goiânia, que são mediadas por especialistas e ocorrem uma vez por mês.

A edição de julho, que já é a quarta de 2024, trata-se também de uma opção de programação cultural e educativa para crianças e adolescentes durante as férias escolares. Além desse público, o projeto é destinado a pessoas de todas as outras faixas etárias, democratizando o acesso da população à cultura.

A visita mediada ao Instituto Rizzo será realizada no dia 27 de julho, que é o último sábado do mês, porém as vagas para a participação serão abertas nesta quarta-feira (17). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo aplicativo “Fala Sério, aqui tem museu!”, porém as vagas são limitadas.

A escolha do local desta edição é explicada pela museóloga Bárbara Freire, que é diretora da CALÍOPE e idealizadora do Sábado Tem Museu. “O Instituto Rizzo promove diversas ações de valorização da cultura e do meio ambiente e aborda a história e aspectos culturais de Goiás, consistindo numa importante instituição de Goiânia”, destaca. O local remete ao período colonial e a edificação tem como referência o Museu das Bandeiras da Cidade de Goiás.



Obras do renomado artista Siron Franco compõem o acervo do Instituto Rizzo. Antes da edição deste mês, o projeto já promoveu visitas à Casa do Patrimônio Belmira Finageiv, que é a sede da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Goiás (IPHAN-GO), ao Museu de Geociências da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Federal de Goiás, e ao Memorial do Cerrado, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A ordem das instituições segue uma linha lógica pré-determinada.



“Na mostra ‘Goiás: 11 mil anos’, no IPHAN-GO, havia objetos de humanos que remontam à ocupação do espaço goiano há 11 mil anos, enquanto o Museu de Geociências apresentou itens de períodos geológicos anteriores, como fósseis de megafauna e dinossauros, além de minerais e rochas da formação do planeta Terra. Já no Memorial do Cerrado, havia objetos da ocupação do bioma Cerrado, desde grupos de povos originários até o período atual”, resume Bárbara Freire.



Participação

Aqueles que quiserem participar da visita mediada ao Instituto Rizzo devem se inscrever por meio do aplicativo “Fala Sério, aqui tem museu!”, que também é da CALÍOPE e está disponível no link https://pwa4.app.vc/fala_serio/home, no perfil @falaserioapp no Instagram e no Google Play. Dentro do aplicativo, os usuários precisam clicar em “Inscrições Sábado Tem Museu”. Assim como nas edições anteriores, a visita do dia 27 de julho terá duas horas de duração, indo das 10h às 12h.



Para incluir os visitantes no processo de troca de conhecimentos e experiências com os especialistas, a visita é mediada, e não apenas guiada. A mediação no Instituto Rizzo ficará sob responsabilidade da museóloga e diretora da CALÍOPE, Bárbara Freire, da historiadora e especialista em História da Arte, Anna Paula Teixeira, e da intérprete de Libras para o público com deficiência auditiva, Débora Fernandes.



Além disso, os profissionais do próprio Instituto Rizzo atuarão como mediadores, sendo eles: a gestora de patrimônio Karina Duarte, o diretor cultural Marcos Dávila, a diretora executiva Gabriela Rizzo e o assistente Felipe Phelos.



Sobre o Sábado Tem Museu

Com o objetivo de estimular o acesso à cultura de maneira leve e interativa, o Sábado Tem Museu é um projeto inovador que possibilita que a população visite museus e instituições culturais de Goiânia e Aparecida de Goiânia gratuitamente e com a mediação de especialistas. Realizado uma vez por mês, sempre num sábado, o projeto conta com linguagem para o público infantojuvenil e dinâmicas lúdicas, que são pensadas para incentivar os pais a terem essa experiência junto com os filhos.



Nas visitas, os participantes recebem gratuitamente o “Passaporte Especial de Viajante da Cultura”, um mapa ilustrado que identifica museus, centros culturais, bibliotecas, praças e parques de Goiânia e Aparecida de Goiânia. O Sábado Tem Museu é um dos projetos do aplicativo Fala Sério, que engloba ainda mais três iniciativas para a democratização do acesso à cultura. O projeto foi contemplado no âmbito do estado de Goiás pelo edital nº 19/2023 – Dinamização de empresas e espaços culturais, da Lei Federal n° 195/2022 (Lei Paulo Gustavo).





Serviço: Projeto Sábado Tem Museu – visita mediada ao Instituto Rizzo

Data: 27 de julho (sábado)

Horário: das 10h às 12h

Local: Instituto Rizzo (Avenida Cora Coralina, nº 242 – Setor Sul, Goiânia)

Inscrições: aplicativo “Fala Sério, aqui tem museu!”

Data das inscrições: a partir de 17 de julho (quarta-feira)

Mais informações: @falaserioapp (Instagram)

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas