Projeto Cerrado Vivo realiza exposição de animais empalhados em shopping

Neste fim de semana, dias 23 e 24 de março, o Shopping Cerrado recebe o projeto "Cerrado Vivo", que reúne 20 animais empalhados, nativos do bioma Cerrado. A iniciativa visa sensibilizar a comunidade sobre a importância da conservação da biodiversidade, estimular o respeito e empatia pelos animais e contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis ambientalmente.



A exposição estará aberta ao público no piso 1 do centro de compras, próximo à Estação Turma da Mônica, das 10h às 22h. Durante todo o período, os biólogos Maurinho Pereira de Souza Júnior (CRBIO 134608/04-P) e Murilo Henrique Borges de Souza (CRBIO 134647/04-P), responsáveis técnicos pelo projeto, estarão presentes para apresentar os animais e esclarecer dúvidas do público a fim de promover a conscientização ambiental.



No local, o público terá a chance de conferir de perto uma variedade de espécies locais. São elas: coruja orelhuda, cascavel, garça do araguaia, tuiuiu, teiu, tatu galinha, jaritataca, onça pintada, iguana cinza, jabuti, tucanuçu, jibóia, jacaré, coruja suindara, ema, cabeça seca, corvo, morcego, periquito colar vermelho e veste amarela.

O projeto "Cerrado Vivo" tem a preocupação em garantir que os animais empalhados sejam obtidos de maneira ética e legal, preferencialmente através de doações de instituições de pesquisa ou órgãos de proteção animal.



Serviço: Projeto Cerrado Vivo no Shopping Cerrado

Data: 23 e 24 de março de 2024 (sábado e domingo)

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Cerrado - Piso 1, próximo à Estação Turma da Mônica - Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia (GO)

Mais informações: instagram @shoppingcerrado @cerradovivo.ambiental

Visitação gratuita