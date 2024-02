Projeto da Giro 8 Cia de Dança se apresenta no Teatro Goiânia, nesta quarta-feira (21)

Uma turma de novos coreógrafos de Goiânia se apresentarão no palco do Teatro Goiânia, nesta quarta-feira (21), o trabalho de dança que criaram a partir do Projeto Colmeia Criativa, conduzido pela Giro 8 Cia de Dança. O espetáculo será às 20 horas.

Idealizado pela artista Joisy Amorim, o projeto pretende contribuir para a ampliação de criadores no mercado da dança, promovendo a qualificação por meio de um curso rápido presencial.

“Uma colmeia criativa é um ambiente gestacional de novas ideias artísticas e culturais, que possam ser produzidas de forma ordenada e sustentada. Esse é nosso objetivo”, diz a criadora.

A entrada do evento será um pacote de absorventes femininos, com troca pelo ingresso feita na bilheteria do teatro. A doação será revertida ao Programa Dignidade Menstrual da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás.