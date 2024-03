Projeto de ocupação proporcionará atrações culturais gratuitas na Cidade de Goiás

Durante seis meses, o Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás será ocupado por uma série de atividades culturais gratuitas. Dentre elas, estão: apresentações da cultura popular, atrações musicais, teatrais, circenses e de dança, além de eventos de formação, tais como oficinas e palestras. Apresentações começam nesta quinta-feira (28), com o show Sambalançou.

A programação do evento conta com a participação de artistas locais, regionais e nacionais, e contempla públicos de todas as idades. As ações integram o projeto “Estado de InterAção no Teatro São Joaquim”, da Cereja do Cerrado Produções, contemplado pelo edital nº18/2023 da Lei Federal Paulo Gustavo – Ocupa Goiás, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

“O projeto de ocupação no Cine Teatro São Joaquim é uma celebração da cultura e uma maneira de continuar enriquecendo a herança cultural de Goiás”, conta a idealizadora e produtora executiva à frente da Cereja do Cerrado Produções, Rainy Ághata. “Preparamos uma série de eventos de formação e apresentações culturais que irão dinamizar e promover uma ocupação rica e diversa”, conta.

A coordenação geral do “Estado de InterAção no Teatro São Joaquim” é da produtora Fernanda Fernandes, com produção artística da SuperAção Criativa. Conta com os apoios do Governo de Goiás, Secult Goiás, Prefeitura da Cidade de Goiás, IFG – Cidade de Goiás, Goyazes Turismo, Tapioca do Cerrado, Pousada Vila Boa e Rádio Nova Fogaréu.

Confira a programação completa

Março

27 a 29/3 - (Matutino e Vespertino) - Visitas Guiadas ao Cine Teatro São Joaquim

28/3, às 19:30 - Abertura

28/3, às 20h - Show “Sambalançou” com Rainy Ághata e Banda/GO

Abril

4 e 5/4 - Oficina de Musicalização com Rainy Ághata/GO

6/4, às 20h - Dança -“Metamorfose com Gustavo Silvestre/GO

19/4, às 13h30 - Teatro Infantil “Quem cochicha o rabo espicha” com o Grupo Zabriskie Teatro

Maio

3/5, às 19h - Palestra: “Mulheres nas Artes Cênicas: Revoluções, subversões e reconstruções” com: Mariana Pimentel/RJ

23/5, às 19h -Palestra: “O Audiovisual no Cerrado Brasileiro” com Bruno Caldas/DF

25/5, às 20h - Show “Laços” com Cláudia Vieira e Banda/GO

31/5, às 08h - Circo -“Pacha Mama” com o Grupo Asas do Picadeiro/GO

31/5, às 19h - Palestra: Captação de Recursos de Mecanismos Públicos de Fomento com: Flávio Helder Azevedo/SP e RJ

Junho

1º/6, às 20h - “Manifestações da Cultura Popular Vilaboense”: apresentações locais de Carnaval, Jongo e Capoeira com Roda de Conversa

20/6, às 13h30 - Teatro Infantil - “Iara - O encanto das Águas, Cia Lumiato/DF

21, 22 e 23/6 - Oficina “Jogos Teatrais na construção da verdade Cênica” com Wellington Dias/GO (horários a confirmar)

22/6, às 20h - Show com Helena Caetana/Cidade de Goiás

Julho

5/7, às 20h -Show “Positiva-idade” com Cristiane Couto e Banda/GO

6/7, às 20h - Show “Caminhos que encantam” com Regina Jardim e Banda/GO

12/7, às 20h - Show com Elenízia da Mata e Banda/ Cidade de Goiás

13/7, às 17h - Teatro Infantil “Histórias Du Caixote” com: a Cia Du Caixote/GO

Agosto

17/8, às 20h - “Histórias Cantadas e Contadas” com: Leticia Soares/RJ