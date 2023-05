Projeto de reconstrução asfáltica em Goiânia vai passar por 107 bairros

O Programa 500 quilômetros (km) de reconstrução asfáltica de Goiânia, uma continuidade do Projeto 630 km iniciado pela gestão Iris Rezende (MDB), vai passar por 107 bairros nas sete regiões de Goiânia. O edital de licitação foi publicado nesta segunda-feira (8) com as características do projeto e o processo terá a divisão em quatro lotes. Ao todo, o projeto lista 110 bairros, mas os setores Central, Novo Mundo e São Francisco aparecem duas vezes na citação por região. Todos os lotes, somados, terão um custo estimado de R$ 480.587.364,4. O mais caro é o lote 3, que corresponde a 22 bairros do Centro e terá o custo estimado em R$ 230.292.413,13.

A licitação vai ocorrer no modelo de concorrência eletrônica do tipo maior desconto, ou seja, a empresa vencedora de cada lote será aquela que oferecer o preço mais baixo a partir deste estimado pelo projeto. O lote 3 também é o que terá uma maior quilometragem revitalizada ao final da execução do programa, correspondendo a metade do total planejado, ou seja, 250 km das ruas de bairros como Central, Aeroporto, Coimbra, Leste Universitário, Leste Vila Nova e outros deverão receber o serviço de reconstrução.

De acordo com o demonstrativo do anexo que foi publicado junto ao edital de licitação, os bairros do lote definido como Centro somam 582,50 km de vias que ainda não foram revitalizadas, de um total de 713,64 km existentes. Os 250 km que estão programados para receber a revitalização no novo programa municipal correspondem a 42,92% do que não foi restaurado nos bairros. No lote 1, que corresponde às regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste, o serviço será realizado em 125 km de um total de 2.780,52 km de ruas sem a revitalização, o programa pretende atuar assim em 4,5% das vias mais deterioradas dos bairros como Estrela D´alva, Recanto do Bosque, Jardim Curitiba, Jardim Colorado, Vila Mutirão e outros.

O lote 1 é o segundo com maior valor estimado, em um custo de R$ 124.508.908,29. São 14 bairros da região Noroeste, 10 da região Oeste e 19 da Sudoeste. O lote 2, que foi dividido para abranger as regiões Norte, com 17 bairros, e Leste, com outros 16, está com o custo estimado em R$ 75.298.448,23 para a revitalização de 75 km de ruas. Pelo levantamento publicado junto ao edital, essa quilometragem corresponde a 4,77% dos 1.572,89 km existentes nos bairros das duas regiões e que ainda não foram revitalizados pelo Projeto 630 km ou construídos recentemente pelo Paço.

Por último, o lote 4 será para a licitação do serviço de revitalização de 50 km das ruas dos setores Bueno, Oeste, Marista, Jardim Goiás e outros sete. Esses 50 km representam 10,29% dos 485,99 km que ainda não foram revitalizados pelo Paço, que estima um total de 708,73 km em todos os bairros categorizados neste lote, com custo estimado em R$ 50.487.594,76. Ainda de acordo com o anexo do edital de licitação, a Prefeitura aponta que já foi realizado ou já está programado o recapeamento de 644,59 km desde o início do Projeto 630 km. Também não entra na conta do total da cidade para a revitalização os 197,72 km das rodovias federais e estaduais que passam pelo trecho urbano de Goiânia.

Projeto não concluído

Sobre o Projeto 630 km, a licitação feita em 2019 e as obras iniciadas em 2020, tem custo atual de cerca de R$ 290 milhões. O processo licitatório também ocorreu com a divisão em quatro lotes e categorizados da mesma forma que a licitação atual. Para se ter uma ideia, pelo edital da época, o lote com maior custo estimado era o Sul, em R$ 71.616.496,22, e foi o único vencido pela Construtora Engefort. Todos os demais tiveram como vencedora a Construservice e foram os que já receberam aditivos no valor dos contratos.

Na época da licitação, a promessa era que o serviço fosse finalizado até o final de 2020, mesmo que o contrato tivesse um prazo total de 24 meses. No entanto, até a última semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informou que haviam sido executados um total de 509,52 km, ou seja, 80,87% do projeto, restando a execução de 120,48 km (19,12%).

O Programa 500 km está estimado para ter uma duração de 12 meses e o processo licitatório terá a abertura das propostas das empresas interessadas no próximo dia 23. O projeto faz parte do Programa Goiânia Adiante, lançado em outubro do ano passado como o principal programa da gestão do prefeito Rogério Cruz, com investimento total de até R$ 1,7 bilhão nas áreas de mobilidade, infraestrutura urbana, saúde e educação. Desde então, já existia a previsão de que o Programa 500 km tivesse o custo estimado em R$ 480 milhões.

Ainda em dezembro do ano passado, a Seinfra iniciou, por conta própria, uma operação para melhorar a qualidade do asfalto da Avenida Perimetral Norte, em pontos onde há um maior índice de deformação e de irregularidade do pavimento. Na época, houve a publicação de que este serviço já fazia parte do Programa 500 km. O edital de licitação não lista as ruas ou avenidas que serão contempladas no projeto, apenas os bairros.