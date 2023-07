Projeto de revitalização do Centro de Goiânia inclui concessão de mercados e compra do Jóquei

A concessão de três mercados municipais para a iniciativa privada e a compra do Jóquei Clube estão incluídas no projeto de revitalização do Centro do Goiânia, em elaboração pela Prefeitura. A proposta prevê a transferência da gestão, por meio de concessão ou parceria público-privada (PPP), do Mercado Central, na Rua 3, do Mercado da Rua 74, e do Mercado Centro Comercial Popular, na Rua 4-A.

O Daqui mostrou no dia 14 que o Paço Municipal está em fase de finalização da proposta, focada na criação de incentivos fiscais para atrair investimentos privados, com a implantação de novos empreendimentos habitacionais e comerciais.

Nas reuniões para fechar o projeto, os gestores do município têm dito que a intenção é transformar os mercados em "pontos turísticos", como ocorre em outras capitais. O Paço alega que não compensa investir em reformas e revitalização, se depois o Poder Público não tem condições de cuidar da limpeza, segurança e manutenção dos locais.

Já para o Jóquei Clube, o plano da Prefeitura é adquirir a área para depois realizar concessão ou PPP para criação de centro gastronômico no local, ideia antiga elaborada pelo arquiteto goiano Luiz Fernando Teixeira, conhecido como Xibiu.

A Prefeitura estuda duas alternativas: aguardar o processo de execução de dívidas dos atuais proprietários ou, para garantir maior agilidade, a desapropriação do terreno. O valor que teria de pagar aos donos do Jóquei teria abatimento da dívida ao município, que é de R$ 34 milhões. O Paço determinou estudo para atualizar a precificação da área.

Também há intenção de revitalizar a fonte (afloramento do Córrego dos Buritis) e "pedestrizar" o trecho localizado em frente à Caixa Econômica.

No conjunto de criação de mais vias para pedestres, com restrição de tráfego de veículos, também está incluída a Avenida Anhanguera entre as avenidas Tocantins e Araguaia, conforme havia mostrado o Daqui.

O conjunto de propostas deve ser anunciado em agosto e contempla ainda revitalização do Bosque dos Buritis e criação de pontos da Guarda Municipal para reforçar a segurança.