Projeto Domingo tem Teatro será na Rua do Lazer neste final de semana

O clássico “O Mágico de OZ” será exibido neste domingo (25), às 10h30, no teatro da Cia de Teatro Carlos Moreira, na Rua 8 (Rua do Lazer), no Centro de Goiânia. O espetáculo integra o projeto Domingo tem Teatro, realizado com o apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria deCultura, oferecendo cultura, arte e diversão gratuitamente à população sempre no último domingo de cada mês, até dezembro de 2024.

Além da peça, outras atividades infantis farão a alegria da criançada, a partir das 9h, tais como pintura no rosto, brincadeiras e distribuição de pipoca e algodão doce. A entrada é franca, mas pede-se a doação de 1kg de alimento não perecível a ser doado à população em situação de vulnerabilidade social.

As vagas são limitadas e, por isso, os interessados devem reservar a sua entrada pelo telefone 62 99142-6714. Para saber mais, visite o Instagram @ciadeteatrocarlosmoreira.go.

Serviço: Domingo tem Teatro com a peça O Mágico de OZ

Data: 25 de fevereiro, domingo

Horário: a partir das 9 horas

Local: Teatro Carlos Moreira – Rua do Lazer (Rua 8), s/n, Centro

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Reserva de vagas: (62) 99142-6714

Mais informações: @ciadeteatrocarlosmoreira.go (Instagram)

Censura livre