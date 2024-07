Projeto E+ Comunidade acontece em Senador Canedo nesta semana

A Equatorial Goiás estará nesta semana com o projeto E+ Comunidade em Senador Canedo. O evento tem como objetivo levar educação, informação e formação para a comunidade. Entre as atividades programadas e disponíveis para a população estão a troca de lâmpadas, palestras educativas, oficina de alongamento de unha e tranças Nagô.



Na ocasião, os moradores poderão trocar até dez lâmpadas incandescentes ou fluorescentes – exceto modelos tubulares –, que têm alto consumo de energia, por outras de LED, que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para serem trocadas.



Os clientes também terão a oportunidade de participar das palestras de conscientização sobre uso eficiente de energia do E+ Comunidade, com as temáticas de fontes de geração e recursos naturais, dicas de economia no uso residencial, e orientações sobre o Programa Tarifa Social de Energia Elétrica e uso seguro e prevenção de acidentes.



Além disso, no primeiro dia a população poderá se inscrever nas oficinas de alongamento de unha e tranças Nagô, que será realizada na quarta-feira (31) e sexta-feira (2), das 8h às 12h. A iniciativa faz parte do projeto E+ Profissional, que tem como objetivo promover capacitação profissional em todas as regiões do Estado, além de garantir à população mais oportunidades no mercado de trabalho. A aula pode ser feita por qualquer morador da cidade com idade maior de 16 anos e que apresente uma conta de energia.



Serviço: Troca de lâmpadas

Quando: terça-feira (30) das 9h às 12h e 13h às 17h, quarta-feira (31) das 8h às 12h.

Local: CRAS Galvão - Avenida Belo Horizonte, esquina com Avenida Goiânia, Vila Galvão.

Quando: terça-feira (30) das 9h às 12h e 13h às 17h, quarta-feira (31) das 8h às 12h.

Local: CRAS Central - Rua 18, Qd. APM, Conjunto Uirapuru.



Oficina de alongamento de unhas

Inscrições: terça-feira (30) das 9h às 12h e 13h às 17h

Realização: quarta-feira (31) das 8h às 12h.

Local: CRAS Galvão.



Oficina de tranças Nagô

Inscrições: quinta-feira (1) das 9h às 12h e 13h às 17h.

Realização: sexta-feira (2) das 8h às 12h.

Local: CRAS Galvão.