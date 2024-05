Projeto faz visita mediada ao Museu de Geociências da UFG

A segunda edição do projeto Sábado Tem Museu acontece neste sábado (25), às 10 horas, no Museu de Geociências (MusGeo) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Campus Aparecida de Goiânia. A ação faz parte do aplicativo Fala Sério, Aqui tem Museu!, uma iniciativa da Calíope Projetos e Ações Patrimoniais cujo objetivo é tornar instituições culturais acessíveis à população de forma lúdica e informativa.

A visita mediada será nos laboratórios de Geologia e Paleontologia do MusGeo. Os visitantes terão acesso a todo o acervo do museu, que inclui minerais e rochas datadas da época de formação geológica do planeta Terra, além de fósseis de dinossauros e de megafauna, um conjunto de animais de grandes proporções corporais, acima de 44 quilos, que conviveram com a espécie humana e, depois, foram extintos.

Nesta edição, além da museóloga Bárbara Freire, estarão presentes outras duas profissionais: a arqueóloga Joanne Ester Ribeiro e a intérprete de libras Débora Fernandes, a fim de tornar a visita acessível também ao público deficiente auditivo. O evento conta ainda com a participação da equipe do Museu de Geociências da UFG, o professor de paleontologia Carlos Roberto Candeiro, a professora de geologia Elisa Soares Rocha Barbosa e os graduandos do curso de Geologia da universidade.

Na primeira edição, realizada em abril, a visita aconteceu na Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Goiás (Iphan), com visita à exposição Goiás: 11 mil anos. Após trazer um panorama sobre a história e objetos que comprovam a ocupação humana no estado de Goiás, o Sábado Tem Museu convida o público para uma viagem a um período ainda mais antigo, que remonta à linha do tempo da evolução planetária.



SERVIÇO

Projeto Sábado Tem Museu – visita mediada ao Museu de Geociências da UFG

Neste sábado (25), das 10h às 12h

Local: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Campus Aparecida de Goiânia (Estrada Municipal, quadra e área lote 04 – Bairro Fazenda Santo Antônio, Aparecida de Goiânia)

Gratuito

Inscrições:

aplicativo Fala Sério, Aqui tem Museu!

Informações: @falaserioapp