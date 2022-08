Projeto Guardiões da Arte oferece curso gratuito de produção audiovisual para alunos, em Goiás

Os alunos e professores da rede estadual de ensino vão ter a chance de fazer uma oficina de produção audiovisual gratuita realizada pelo Instituto Guardiã do Ser em parceria com o Instituto Bororó e F64 Filmes, de forma online.

Segundo os organizadores, durante o curso de capacitação os alunos e professores vão aprender sobre História do Cinema, roteiro, produção, captação de imagem e som, direção, edição e finalização de vídeos e filmes.

O objetivo do projeto é que jovens acima de 13 anos e professores da rede pública estadual aprendam a se expressarem na linguagem audiovisual, conhecer elementos básicos da história do cinema, entender o básico sobre produção e mercado e descobrir as ferramentas utilizadas no audiovisual.

Quem se interessar pela oficina, pode fazer inscrição até o dia 19 deste mês através do link que está na bio do perfil do Instituto Guardiã do Ser, no Instagram: @guardiadoser ou no site.

As oficinas começam no dia 29 de agosto e vão até 31 de outubro. Ao final os participantes recebem certificado.

Entre os professores que vão ministrar as aulas do projeto está Lisandro Nogueira, que é professor de cinema na Universidade Federal de Goiás desde 1989. Mestre em Cinema e Televisão pela ECA/USP. Doutor em Cinema e jornalismo pela PUC/SP, professor do programa de Pós-Graduação do Mestrado/Doutorado em Performances Culturais da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e professor da FIC/UFG.

Outro nome confirmado pelo organização é o de Belém de Oliveira, formado em Economia pela Unicamp e Mestre em Economia do Desenvolvimento pela Sorbonne Nouvelle (Paris 3). Tem um Mestrado em Cinema pela Universidade de Paris 7 (Paris Diderot) além de uma formação em musicologia pelo EHESS em parceria com o CNMDP.

Confira os oficineiros:

Lisandro Nogueira - Módulo História do cinema

Vinícius Berger - Módulo de filmagem (captação de imagem)

Sabina Anzuategui - Módulo Roteiro

Belém de Oliveira - Módulo Produção / Módulo Filmagem (captação de som) / Módulo Edição e finalização

Henrique Borela - Módulo direção



Dúvidas e informações:

Site: www.guardiadoser.org

Instagram: @guardiadoser

Produção executiva : Dante Ventura

Contato: 62 999279644