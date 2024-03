Projeto leva a cidade de Anápolis atrações culturais gratuitas dedicadas às mulheres

A cidade de Anápolis recebe, entre os dias 7 e 9 de março, o projeto Aprumano a Matula: Mexidão Cultural. O evento é gratuito e será realizado no Teatro Municipal com uma programação dedicada a todas as mulheres, reunindo peças teatrais, worshop e mesa redonda com o tema “A Mulher e o teatro de grupo”.



O projeto é promovido pelo grupo teatral Matula Cênica, com apoio do governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), mecanismo de fomento gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult). A iniciativa tem como proposta levantar questões pertinentes ao fazer teatral por meio do olhar de mulheres artistas, integrantes de grupos de teatro existentes há mais de 20 anos, que se destacam por suas pesquisas e realizações na cena teatral.



No encontro serão realizados workshops, mesa redonda e apresentações abertas a toda comunidade interessada no debate de temas como a mulher negra atriz; teatro de formas animadas e as mulheres no teatro de grupo. A ação conta ainda com as atrizes convidadas Susi Feoli, de Uberlândia (MG), e Izabela Nascente, de Goiânia.



Segundo Ilmara Damasceno, uma das idealizadoras do projeto, o evento tem como objetivo estimular a formação de plateia e produzir reflexões a partir do diálogo direto com o público após as apresentações. “Aproveitamos o mês de março e enfatizamos a mulher. Queremos apresentar ao público espetáculos do Matula Cênica e outros trabalhos de artistas mulheres”, enfatizou.



Confira a programação:

07/03 - Workshop: Teatro de Formas animadas (Izabela Nascente) - 14h às 16h

07/03 - Performance: Travessia feministas experimento #03 - 18h30

07/03 - Espetáculo: Sobre Figos e Folhas - 20h

08/03 - Workshop: A mulher negra atriz - (Susi Feoli) - 14h às 16h

08/03 - Apresentação: Lambe-lambe - Elza - 18:30 às 19h30

08/03 - Espetáculo: Eu, mulher? - 20h

09/03 - Mesa redonda: A mulher e o teatro de grupo - (Izabela Nascente e Susi Feoli) - 09h às 11h



Serviço: Aprumano a Matula - Mexidão Cultural

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Site: www.matulacenica.com.br

Instagram: @matulacenica

Entrada gratuita