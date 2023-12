Projeto muda e Avenida Rio Verde entre Goiânia e Aparecida terá ciclovia

As obras de revitalização da Avenida Rio Verde, que contempla a urbanização do canteiro central entre o Terminal Cruzeiro do Sul e a GO-040, eram previstas para serem finalizadas em outubro, com 90 dias de serviço desde julho. No entanto, uma mudança no projeto fez com que os trabalhos continuassem e a nova previsão é que o espaço fique pronto até o final deste ano. O canteiro central da avenida que divide as cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia vai receber agora uma ciclovia e não mais uma pista de caminhada. A mudança foi justificada pela segurança viária no local.

“Tem três cruzamentos lá que as vias são muito largas, com muito tempo de sinal. A gente andando pela obra percebeu que um pedestre poderia correr risco ao atravessar ali, de algum desavisado atropelar e então pensamos que a ciclovia é a melhor escolha, porque de bicicleta consegue atravessar o cruzamento mais rápido”, explica a secretária municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, Valéria Pettersen. A obra é feita em parceira da cidade com a capital, em que cada município realiza os serviços em seu lado da via. Valéria conta que essa situação só foi vista com o serviço em andamento, ao caminhar na região com as equipes dos dois municípios.

Segundo ela, o projeto já foi refeito, mas ainda não está sendo colocado em prática porque no momento a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia necessita fazer intervenções do local. Valéria diz que nesta quarta-feira (6) haverá uma reunião entre os envolvidos para definir como será a ação da secretaria de infraestrutura para que a revitalização do canteiro seja retomada e possa ser finalizada ainda neste ano. No local, haverá uma ligação da rede de drenagem de Aparecida com a de Goiânia para evitar que ocorra alagamentos na Avenida Rio Verde, o que já existe.

A explicação é que a rede de Aparecida não possui declividade naquele ponto, fazendo com que a água não consiga manter seu trajeto natural e ficando empoçada. Já a rede de Goiânia, segundo Valéria, possui essa característica e, por isso, haverá a ligação entre as duas redes, para que a água das chuvas possa continuar seu trajeto e solucione os pontos de alagamento no local. A continuidade da revitalização depende da liberação total da via por essas obras de drenagem. “Vai ficar bem melhor com a ciclovia, que é mais segura nesse caso. Também estamos em tratativas com o Estado porque ele já tem projeto para uma ciclovia na GO-040, aí vamos ter uma ciclovia que liga Goiânia a Aparecida e ainda com a GO-040.”

Corredor T-7

Em Goiânia, outra obra deve ser iniciada em 2024, com o processo licitatório da continuidade do Corredor T-7, que foi iniciado em 2015 e está paralisado com 63,3% de execução desde 2020. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), falta concluir a “revitalização do pavimento asfáltico no corredor, as obras de drenagem, passeios, abrigos e a interligação da ciclovia e ciclorrota”.

A licitação, estimada em R$ 10,1 milhões, será no próximo dia 19 e a previsão é que a obra seja retomada em abril próximo com a conclusão até dezembro do mesmo ano, embora o contrato estime dez meses de serviços. Ficou de fora da licitação toda a parte de tecnologia, que incluía a instalação de semáforos inteligentes que priorizariam a passagem dos ônibus. A implantação será assumida pelas secretarias de Mobilidade e de Inovação e Tecnologia.