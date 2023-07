Projeto oferece 5 mil vagas de graça em cursinho para o Enem em Goiás; veja como participar

O projeto Acelere no Enem está com 5 mil vagas abertas em Goiás para o cursinho gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. Os estudantes inscritos contarão com uma série de ferramentas, como aulões ao vivo e gravados, monitorias interativas, plataforma gamificada, simulados e acompanhamento pedagógico. Tudo de forma on-line.

Os interessados devem realizar a inscrição no site acelerenoenem.com.br. Na plataforma, estão disponíveis aulas de todas as matérias, para que os alunos possam assistir quantas vezes quiserem e segundo seu próprio ritmo.

Estão disponíveis também todas as provas do Enem de 2009 a 2021 e de outros vestibulares do país. Além disso, o Acelere no Enem também dispõe de questões inéditas, com gabaritos, resoluções e comentários, para que os estudantes coloquem em prática o aprendizado.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é composto por quatro provas objetivas e uma redação em Língua Portuguesa. Cada prova objetiva tem 45 questões de múltipla escolha nas seguintes áreas do conhecimento:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, que compreende Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação;

Ciências Humanas e suas Tecnologias, que abrange as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com Química, Física e Biologia.

No primeiro dia do Exame, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração. No segundo dia, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com duração máxima de 5 horas.