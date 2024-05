Projeto oferece locação de equipamentos audiovisuais gratuitos para estudantes

A LocaCamera anuncia o lançamento do inovador projeto "Conexões Criativas". Financiado por meio de um edital da Lei Paulo Gustavo, o programa que tem como objetivo oferecer acesso gratuito a equipamentos audiovisuais, será realizado até o dia 10 de dezembro de 2024.

A LocaCamera atende a demanda de locações para atender o público de eventos sociais, esportivos, publicitários, culturais e demandas de pesquisa e estudo.. Conforme destacado por Pablo Regino, fundador e responsável pela LocaCamera, que também é mestre em Arte e Cultura Visual pela UFG, a locação gratuita será disponibilizada com uma concessão de até 2 dias por semana.

"O período de locação gratuita está definido de segunda-feira a sexta-feira. É importante salientar que o programa de locação é 100% gratuito e inclui equipamentos de lançamento como a câmera profissional SONY ZV-E10", explicou Pablo.

Para solicitar o empréstimo, os interessados devem realizar uma pré-reserva por meio do atendimento online pelo WhatsApp, com contato no site www.locacamera.com.br. "Será solicitado um cadastro de segurança, incluindo documento com foto, comprovante de endereço, duas referências, além de comprovante de matrícula em uma faculdade relacionada ao audiovisual no caso de estudantes", acrescentou Pablo, enfatizando que, após a solicitação online, será agendada a retirada do material na empresa, localizada no Setor Nova Suíça, em Goiânia.

Os beneficiários do programa terão a oportunidade de utilizar gratuitamente alguns equipamentos, estando limitado a um kit de câmera, lente e iluminação por pessoa, a fim de possibilitar um atendimento mais abrangente dentro de uma mesma semana. O propósito do projeto, conforme exposto por Pablo, é beneficiar pelo menos 100 produtores culturais, estudantes e profissionais iniciantes em fotografia e audiovisual, com uma média de 20 empréstimos mensais, resultando em um retorno para a comunidade de mais de duas vezes o valor investido pelo edital.

Em caso de roubo do equipamento, o seguro do equipamento cobrirá o valor correspondente, mediante as devidas comprovações do roubo, como boletim de ocorrência. "No entanto, se a pessoa perder o equipamento, deixar dentro do carro ou em algum armário e for furtado, o seguro não cobre e ela será responsável pelo pagamento integral do valor do equipamento, acrescido dos dias em que o equipamento permanecer sem ser alugado", ressaltou o fundador da LocaCamera.

Informações

Site: www.locacamera.com.br

Instagram: instagram.com/locacamera

Endereço: Av. C-233, 670 - quadra 568, lote 5, Sala 8 - St. Nova Suíça, Goiânia - GO, 74280-165