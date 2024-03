Projeto realiza ações beneficentes na região da Rua 44, em Goiânia

O projeto Cartórios Pelo Bem Social em parceria com o Grupo Espírita Amor e Vida (GEAV) realizam a campanha Rua Solidária, às quintas-feiras, na região da Rua 44, no Centro de Goiânia. A iniciativa busca atender moradores em situação de rua na Capital. A próxima ação será no dia 7 de março a partir das 19h.

Durante a ação, intitulada Campanha Doe um Abraço e Ganhe um Brinde, os voluntários entregam refeições, cestas básicas, roupas, agasalhos, cobertores e calçados em troca de um simples abraço. De acordo com os organizadores, o objetivo da ação é promover o despertar emocional e psicológico dos voluntários e dos assistidos.

Os voluntários dos projetos Cartórios Pelo Bem Social e Rua Solidária estão arrecadando doações de todos os tipos para conseguir atender as necessidades de quem precisa. As doações podem ser feitas na sede do GEAV, na rua AT-7, quadra 1, lote 2, unidade 301, no Parque Atheneu, em Goiânia.



Serviço: Campanha Doe um Abraço e Ganhe um Brinde

Quando: 7 de março (quinta), às 19h

Local: Av. Independência esquina com Rua 44, Centro, Goiânia.

Informações: (62) 3609-6880

E-mail: atcgoias@hotmail.com