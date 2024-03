Projeto Saúde na Praça do HGG celebra Dia Mundial do Rim nesta terça-feira

Você tem cuidado dos seus rins? Eles são órgãos fundamentais para o bom funcionamento do organismo. E para falar sobre a importância do órgão vital, o Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) promove mais uma edição do projeto Saúde na Praça, nesta terça-feira (12) em celebração ao Dia Mundial do Rim.

O evento acontece na Praça Abrão Rassi, que fica em frente ao HGG, das 7 horas até as 12 horas. Todos os atendimentos da tenda da saúde são gratuitos. Os visitantes passarão por cadastro, aferição de pressão arterial e teste de glicemia, como formas de prevenção para possíveis problemas renais.

A equipe de Enfermagem irá orientar sobre saúde renal; a Fonoaudiologia irá orientar sobre a xerostomia (boca seca); os fisioterapeutas irão conversar sobre a identificação de edemas como Sinal do Cacifo.

Já os nutricionistas darão dicas de alimentação para prevenção de doenças renais, e o serviço de psicologia trará orientações por meio de vídeos, voltadas para o transplante renal que é a último opção de tratamento para o paciente renal crônico.

Vale destacar que a doença renal é silenciosa e não provoca sintomas específicos. É importante o acompanhamento médico periódico anual, além disso, é preciso estar atento a fatores de risco como hipertensão arterial e o diabetes.

Serviço: Saúde na Praça – Dia Mundial do Rim

Data: 12 de março

Horário: das 7h às 12h

Local: Praça Abrão Rassi, em frente ao HGG