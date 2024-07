Projeto social ensina, gratuitamente, técnicas para confecção de cerâmicas

O Ponto de Cultura Boa Nova, que fica na cidade de Ipameri, a 200 quilômetros de Goiânia, possui a única escola de Goiás que ensina a fazer cerâmica em torno. Os alunos aprendem, de forma, gratuita, técnicas diversas, e produzem objetos em cerâmica terracota (argila vermelha); de baixa temperatura (900º), como vasos, jarros, potes e floreiras; e objetos em esmalte, que são feitos em alta temperatura (1.240º), como xícaras, cumbucas e pratos.



A qualidade da cerâmica produzida no Ponto de Cultura Boa Nova foi reconhecida pelo Sebrae com selo Top 100 de artesanato, em avaliação nacional. Parte do que é produzido no Ponto de Cultura é vendido em grandes lojas de decoração como Leroy Merlin, além de participar da importante mostra de arquitetura, Casa Cor.



O Ponto de Cultura vem servindo de incubadora na criação e difusão de técnicas de produção de cerâmica. Com isso, surgiram vários ceramistas, que hoje fabricam e vendem seu artesanato para todo o país, incrementando a geração de emprego e renda. O que rendeu à Ipameri o reconhecimento de Cidade da Cerâmica em Goiás.



Além da formação dos adultos, o Ponto de Cultura oferece diariamente oficinas para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, em risco de vulnerabilidade social. Elas têm aulas de cerâmica, música, informática e esportes. Aos 7 anos, os alunos são estimulados a aprender a modelagem manual da argila e, à medida que crescem, aprendem a mexer no torno e se dedicam ao trabalho até conseguirem desenvolver peças de qualidade e serem considerados ceramistas.



O Ponto de Cultura Boa Nova tem uma exposição permanente dos trabalhos dos alunos. Exposição que também é levada para outras cidades não só do Estado de Goiás, mas de todo o Brasil. Atualmente, as peças únicas da Boa Nova estarão na Casa Cor Goiás. Esse projeto foi contemplado pelo Edital de Pontos de Cultura da Lei Federal Paulo Gustavo.



História

O Ponto de Cultura Boa Nova surgiu em 2009 a partir do projeto social da Associação Adelino de Carvalho, criado em 1966, por Margarida Fernandes Horbylon. O projeto social foi criado para tirar das ruas crianças em risco de vulnerabilidade social. Aceitando o conselho de amigos de São Paulo, Margarida decidiu implementar um curso de cerâmica.



Foi aí que nasceu a Cerâmica Boa Nova, que forma até hoje inúmeros ceramistas. Assim como a cerâmica é a arte que utiliza o fogo na transformação da argila em peças encantadoras, o projeto Boa Nova transforma a vida de crianças e adolescentes, dando-lhes novas oportunidades.