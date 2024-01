Projeto Teatro de Bonecos vai a dez cidades do interior

O projeto Teatro de Bonecos no Espaço Escolar vai percorrer em fevereiro 10 escolas públicas de educação infantil de 10 cidades do interior do Estado, levando duas apresentações para as crianças por dia, sempre às 10h e às 14h. O objetivo é estimular o gosto e o envolvimento do público com atividades artísticas. A entrada é gratuita.

O espetáculo De Onde Vem a Vida é realizado pelos atores Gustavo Raphael Santana e Sammylly Xavier Gomes da Cruz, que dão vida a cinco bonecos e ensinam de uma forma lúdica as crianças a lidarem com o lixo e preservar o meio ambiente.

As apresentações, que têm patrocínio da Equatorial Goiás, começam nesta quinta-feira - 1° de fevereiro - e vão passar por Santa Barbara de Goiás, Abadia de Goiás, Damolândia, Avelinópolis, Teresópolis de Goiás, Caldazinha, Brazabrantes, Campestre de Goiás, Varjão e Caturaí.

Programação Teatro de Bonecos no Espaço Escolar

01/02/2024

Santa Barbara de Goiás, Escola Municipal Adilson Moreira Costa.

02/02/2024

Abadia de Goiás, Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

22/02/2024

Damolândia, Escola Municipal Pequeno Príncipe.

23/02/2024

Avelinópolis, Escola Municipal Modelo.

24/02/2024

Teresópolis de Goiás, Escola Municipal Professora Divina Maria Felício.

25/02/2024

Caldazinha, Escola Municipal Amélia Marques de Faria Caetano.

26/02/2024

Brazabrantes, Escola Municipal Elvira dos Reis Pereira.

29/02/2023

Campestre de Goiás, Escola Municipal Oliveiros Lourenço de Oliveira.

30/02/2024

Varjão, Escola Municipal Gilberto Pereira Machado.

31/02/2024

Caturaí, Escola Municipal Nivaldo Angelo da Silva.