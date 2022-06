Promessas por cura da Covid-19 marcam Romaria de Trindade

Milhares de devotos do Divino Pai Eterno começaram a chegar a Trindade nesta sexta-feira (24) com um motivo em comum para agradecer: a vida e a saúde após os momentos mais difíceis da pandemia de Covid-19. Na Romaria de 2022, a primeira presencial após três anos, diversos fiéis relatam promessas feitas enquanto eles próprios ou familiares foram contaminados pela doença.

Muitos devotos usam máscaras. O cuidado, conforme a devota Marisa Santos da Luz, de 59 anos, tem sido constante durante as missas. Pretendendo ficar na cidade até 3 de julho, ela diz que o item de proteção seguirá a acompanhando.

O cuidado tem a ver com o principal motivo que levou Marisa a Trindade. Moradora de Luziânia, Entorno do DF, ela conta que sempre foi devota ao Divino Pai Eterno e que tradicionalmente visita a cidade religiosa durante a Romaria. A rotina foi interrompida em razão da Covid-19. Além da falta do evento religioso, a doença atingiu a vida de Marisa ainda mais diretamente.

“Em 2020, tive Covid-19 e junto fiquei com anemia e outros problemas. Estava muito fraca e prometi que se me curasse viria fazer a novena”, relata. No dia seguinte à promessa, ela acordou e não estava mais com os sintomas. “Graças ao Divino Pai Eterno e Nossa Senhora”, agradece.

Flávio Vasconcelos, de 53 anos, chegou logo cedo na Basílica do Divino Pai Eterno. Vasconcelos pagava uma promessa feita para se curar da Covid-19. Em março do ano passado o DAQUI contou a história do funcionário público. Foram mais de 24 horas de luta por uma UTI, mais de 20 dias de internação longe de casa, quatro parentes mortos pela doença, incluindo a mãe.

“Na minha internação eu pedi para o Divino Pai Eterno me dar a vida, porque eu corria riscos”, lembra Vasconcelos. A mulher do devoto também fez uma promessa pela vida dele. “Depois disso, pelo menos uma vez por mês nós estamos vindo para as missas”, conta sobre o ato de fé.

Monumento

Logo às 6 horas foi acesa a pira do Monumento Memorial às vítimas da Covid-19, obra criada para a Romaria 2022. O monumento de 3 metros de altura permanecerá aceso até o final do evento. O local servirá como espaço para oração. Ao final da romaria, o memorial será afixado nos arredores do Santuário Basílica.

Tradição

Uma tradição que começou ainda na infância. A família, de Damolândia, comandada pelo avô que saía da cidade com carros de boi a caminho da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade. Essa é a história de Edir Francisco, de 54 anos, e que se assemelha à de inúmeros outros fiéis que cruzam o estado para fazer seus pedidos e agradecimentos.

Depois de mais de dois anos sem a tradicional caminhada, Edir saiu de casa na manhã desta sexta a caminho de Trindade. “Desde criança venho com meu avô, que tinha carro de boi. Depois, passamos a vir com meu pai, que tinha uma carroça. Ficávamos 15 dias na cidade, até a festa acabar”, diz.

Em 2022, a companhia é da esposa, Luciana Costa Pereira, de 49 anos, que tem como meta anual a caminhada da fé há mais de 30 anos. Há 6 anos, agradece a cura de sua mãe de um câncer de estômago. “Agradeço pelos milagres na minha vida e na vida da minha mãe”. A mãe Maria José, aos 73 anos, já não faz a caminhada, mas participa das missas.

Expectativa

Com expectativa de receber 5 milhões de pessoas, o evento segue até o dia 3 de julho. O evento, que foi realizado virtualmente nos dois últimos anos em decorrência da pandemia do coronavírus, retoma sua forma presencial neste ano. A programação inclui, além das missas, novenas e terços; encontro dos carreiros, cavaleiros e muladeiros; procissões e shows.

No total, a expectativa é de que cerca de 400 carros de boi cheguem a Trindade no próximo dia 30, a mesma quantidade recebida na festa de 2019, a última realizada presencialmente antes da pandemia de Covid-19. Os carreiros, inclusive, já ocupam as rodovias goianas a caminho da festa.