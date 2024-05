Prometida para abril, obra da Avenida 85 só agora vai para a 2ª etapa

A segunda etapa das obras de requalificação do pavimento da Avenida 85 foi iniciada nesta quinta-feira (2) após cerca de um mês e meio do encerramento da primeira fase. Iniciada em janeiro e prometida para ser finalizada em até 120 dias, a obra que tem o objetivo de trocar todo o pavimento de uma das principais avenidas da cidade só deverá ser totalmente finalizada em meados de agosto. Após isso, ainda será necessário um período para a finalização da sinalização da via nos 15 pontos que receberão os serviços nesta etapa do projeto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a obra só foi retomada agora porque essa fase não pode ser feita no período chuvoso. Isso porque ela consiste na recuperação de trechos que necessitam de reparo profundo e em frente aos pontos de ônibus, que são 15, com a concretagem de pavimento rígido. É realizada uma escavação no pavimento para que seja possível o acréscimo de uma camada de 22 centímetros de concreto e fique rente ao asfalto de 5 centímetros que já foi trocado na primeira etapa do projeto (entre 4 de janeiro e 12 de março deste ano) na pista do meio e na pista mais próxima ao canteiro central, além dos trechos distantes dos pontos de ônibus na pista próxima ao meio-fio.

Apesar de não poder ser realizada no período chuvoso, não há preocupação com precipitações pontuais que possam ocorrer na cidade durante as obras. A explicação é que o problema é a chuva contínua ou que ocorre por vários dias seguidos, o que encharca o solo e impede o prosseguimento da obra. Já a chuva pontual, mesmo que forte, não teria a capacidade de prejudicar a continuidade dos serviços por ser seguida de um período de seca, o que permite que o trabalho possa ser feito dentro do cronograma estimado.

As obras começaram no trecho entre a Praça Cívica e a Praça Latif Sebba, conhecida como do Ratinho. A previsão é que os serviços demorem entre 60 e 90 dias, quando passará para o trecho até a Avenida T-11 e depois, deste até a Avenida T-62. Nos locais em que haverá as obras, o tráfego de veículos estará bloqueado, restando apenas uma pista para a passagem, o que provocará lentidão no trânsito. Não será possível realizar os serviços em período noturno, como foi feito na primeira etapa, porque não amenizaria o bloqueio do tráfego, visto que o concreto necessita de 21 dias para a cura, ou seja, para permitir o uso. Usuários relataram, nas redes sociais, congestionamentos no final da tarde desta quinta (2) em razão da obra. A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) já havia alertado para que os motoristas busquem rotas alternativas à Avenida 85.

Perimetral

Além da 85, as obras de requalificação asfáltica foram retomadas na Avenida Perimetral Norte, onde a paralisação ocorria desde dezembro de 2023. A Seinfra justificou que “a retomada da obra também foi possível agora, com o fim do período chuvoso, uma vez que o trabalho é o de recuperação de base e remendo profundo”. Segundo a pasta, “nesta quinta-feira, o trabalho consistiu na colocação da sinalização para o desvio do trânsito”. No caso, haverá o bloqueio total da pista em que haverá a obra, entre o Viaduto Iris Rezende Machado e a Avenida Eurico Viana, no Jardim Diamantina (Posto Gato Preto).

Neste caso, o tráfego será transferido para uma das pistas no sentido contrário, atuando como faixa reversa. A obra ainda faz parte do Programa 630 km, iniciado na gestão Iris Rezende (MDB) em 2020, e tinha a previsão de ser finalizada em 150 dias, a partir de meados no ano passado.

A Seinfra informa ainda que, na Avenida Perimetral Norte, ainda no período chuvoso, executou a recuperação da alça lateral da via, entre a GO-070 e a Avenida Cunha Gago, no Bairro Capuava. Esta obra foi feita pelo Programa 500 km, lançado na atual gestão para requalificar vias que não foram contempladas no projeto anterior. A secretaria ressalta que, neste caso, o trabalho foi executado em uma semana. “As vias principais serão feitas quando a obra chegar ao sétimo e último trecho da obra”, considera. Até então foram feitos três trechos, entre a Praça do Expedicionário, no Setor Santa Genoveva até o viaduto da GO-080, do viaduto até o Setor Goiânia 2 e de lá até o Viaduto Iris Rezende Machado.

O trecho em obras é o 4, indo do viaduto à Avenida Eurico Viana. Os dois últimos trechos da obra são entre a Avenida Eurico Viana, no Jardim Diamantina, até a Avenida Hermínio Perné Filho, na Vila Maria Dilce; e entre a Avenida Hermínio Perné Filho, na Vila Maria Dilce, até a GO-070, no Bairro Capuava. “No total, serão reconstruídos 11,72 quilômetros da Avenida Perimetral Norte. A obra é realizada através do Programa 630 km, de reconstrução asfáltica, lançada na administração passada. 80% do programa, porém, foi executado na gestão Rogério Cruz e significa a reconstrução asfáltica de 630 km de ruas e avenidas da capital nos últimos três anos. O custo total a obra é de R$24,4 milhões”, informa a Seinfra.