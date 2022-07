Prorrogado até 30 de novembro cadastro do Passe Livre Estudantil

Os estudantes goianos ganharam mais tempo para realizar o cadastramento e recadastramento no programa Passe Livre Estudantil, que dá direito a duas viagens por dia para ir e voltar da instituição de ensino. O prazo se encerraria na última quinta-feira (30), mas foi prorrogado até o dia 30 de novembro.

Para alunos de Goiânia e Região Metropolitana, o procedimento é realizado no site Juventude, do Governo de Goiás. O cartão dos novos beneficiários fica pronto em 15 dias e deve ser retirado em uma unidade do Vapt Vupt escolhida no ato da inscrição, sendo necessário realizar o agendamento.

Já os estudantes de Anápolis, o cadastro é realizado na sala de atendimento do Passe Livre – Urban, na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes. É necessário levar cópias de CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e foto 3x4.

O recadastramento dos anapolinos no programa é feito na própria instituição de ensino em que estão matriculados. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) destaca que 19 municípios goianos estão dentro da cobertura de atendimento do programa Passe Livre Estudantil.

Além disso, explica que o saldo do cartão não é cumulativo. Dessa forma, se o estudante não utilizar todos os créditos, no mês seguinte será creditado apenas o complemento das 48 viagens. O número creditado leva em consideração os dias letivos de cada mês, informados pelas instituições de ensino.