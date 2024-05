PUC Goiás realiza nesta semana a 7ª edição da Jornada da Cidadania

A Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) realiza quinta e sexta-feira, 23 e 24 de maio, a 7ª edição da Jornada da Cidadania, no Centro de Convenções PUC, no Campus II. A ação visa aproximar os vínculos das entidades com a comunidade e atender demandas sociais dos moradores de Goiânia e de Aparecida.

A Jornada mobiliza a universidade e seus parceiros na prestação de serviços gratuitos à comunidade. As atividades ocorrem simultaneamente e devem envolver um público de mais de 100 mil pessoas.

Neste ano, a Jornada irá disponibilizar gratuitamente à população serviços na área da educação, jurídica e de saúde, consultoria em negócios e empreendedorismo; laboratório de ensino dos cursos de formação de professores, mostra de ciência e tecnologia, atividades de arte e cultura (shows, filmes, literatura e exposições); ações ligadas ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável com ênfase na defesa do bioma Cerrado e no patrimônio material e imaterial de seus povos originários.

Outras ações

Será possível fazer visitas monitoradas aos museus e laboratórios da PUC Goiás. Na Estação Beleza haverá corte de cabelo, penteado e debates sobre a cultura e a diversidade estética da população brasileira.



O Parque da Criança é um espaço destinado às atividades culturais, recreativas e lúdicas para crianças e adolescentes que participam da Jornada da Cidadania. Os serviços do Vapt Vupt e da Previdência Social (INSS) também estão confirmados.



Haverá ainda a Feira das Profissões, com atividades que constituem um momento de encontro, formação, aprendizagem, educação, integração e troca de experiências entre professores, pais e alunos. Na feira são realizadas palestras e minicursos com temas sobre a escolha profissional e o enfrentamento de processos seletivos.



Serviço: 7ª edição da Jornada da Cidadania da PUC Goiás

Dias: 23 e 24 de maio.

Horário: das 8 às 21h.

Local: Centro de Convenções PUC - Câmpus II – Av. Bela Vista, Jardim Mariliza.

Informações: https://www.pucgoias.edu.br/jornada/