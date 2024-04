Química goiana está na final de show de talentos inédito em habilidades cosméticas

Goiás está na final do Super Formulador de Cosméticos, show de talentos inédito em habilidades cosméticas. A química industrial goiana Aline Alves de Oliveira foi a primeira finalista selecionada, na última quinta-feira (11). Ela foi a melhor na prova de formulação de produtos de cuidados capilares.

Graduada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), ela é a única representante do Centro-Oeste nesta primeira edição do programa, que é transmitido pela internet, no YouTube. Idealizado pelo formulador Lucas Portilho, CEO da Consulfarma, coordenador do Instituto de Cosmetologia Educacional e fundador da Feira Ingredientes Cosméticos, o programa é realizado pela BASF, Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF e o Instituto de I Cosmetologia Educacional.

Ao total foram selecionados 10 profissionais de todo o país para demonstrar suas competências em formulações cosméticas de forma criativa e prática com bioativos da BASF. Todos foram avaliados pelos jurados Lucas Portilho, Daniella Lopes, especialista em inovação e sustentabilidade e Vinícius Bim, mestre em nanotecnologia pela Universidade Federal de São Paulo. A representante do Estado de Goiás, Aline Alves de Oliveira passou com méritos pelas duas provas e está entre os três finalistas.

Ela é gerente de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Cosmética da Biocap Laboratório e comenta que chegar à final do Super Formulador era o seu grande objetivo. “Estar na final era a minha meta quando ingressei na competição e estou muito feliz. A prova classificatória para a final foi um desafio muito significativo para mim porque o tema era produtos capilares, o que menos trabalhei ao longo dos meus 20 anos de carreira. Além disso, tivemos um fator surpresa, uma jurada a mais que era tricologista e especialista em aplicação de produtos capilares. Para esta prova, planejei trabalhar com cuidados do couro cabeludo aos fios e o meu produto foi o campeão”. Para a prova final, Aline diz que quer apostar na organização porque a elaboração de filtro solar é delicada e pode levar mais de 40 produtos por fórmula.

O último episódio será transmitido nesta segunda-feira, 15, às 10 horas, no canal @ICosmetologia, no YouTube. Todas as etapas estão disponíveis online. O vencedor será premiado com uma viagem a Paris, na França, para participar da maior feira de ingredientes do mundo e uma pós-graduação no Instituto de Cosmetologia.