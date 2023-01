Quarto suspeito de envolvimento na chacina do DF se entrega, diz polícia

O quarto suspeito de envolvimento na chacina de uma família do Distrito Federal se entregou à polícia na tarde desta quarta-feira (25). Carlomam dos Santos Nogueira, de 26 anos, estava foragido e se apresentou na 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião.

De acordo com as investigações, Carlomam conhecia as vítimas e pelo menos um dos outros suspeitos. Depois ele foi levado à 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, onde está preso.

Outros três suspeitos já foram presos por envolvimento na chacina da família, sendo eles: Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo.

A principal tese, agora, é de que o crime tenha sido motivado por dinheiro. Os suspeitos moravam próximos ao sogro da cabeleireira e sabiam que a família tinha recebido quantias de dinheiro recentemente.

Corpos encontrados

Ao todo, foram 10 pessoas da mesma família que desapareceram e todos os corpos foram encontrados e identificados:

- Elizamar da Silva: cabeleireira – corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Thiago Gabriel Belchior: marido de Elizamar Silva - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF)

- Rafael da Silva: filho de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Rafaela da Silva: filha de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Gabriel da Silva: filho de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Marcos Antônio Lopes de Oliveira: pai de Thiago e sogro de Elizamar – corpo encontrado esquartejado no interior do cativeiro em Planaltina (DF)

- Cláudia Regina Marques de Oliveira: segunda mulher de Marcos Antônio - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF)

- Renata Juliene Belchior: mãe de Thiago e sogra de Elizamar - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Unaí (MG)

- Gabriela Belchior: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Unaí (MG)

- Ana Beatriz Marques de Oliveira: filha de Cláudia e Marcos Antônio - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF)

Linhas de investigação

A polícia trabalha com duas linhas de investigação: uma delas diz que Thiago e Marcos encomendaram e arquitetaram os crimes, e outra que diz que os dois acabaram sendo vítimas de Gideon e Horácio, que tinham a intenção de matar toda a família e ficar com o dinheiro da venda de um imóvel, transação da qual a dupla tinha conhecimento.

Em entrevista, o delegado Ricardo Vianna, da 6º DP, declarou que a polícia “não pode embarcar, como se fosse verdade”, na versão de Horácio de que Thiago e Marcos participaram dos crimes.

Relembre o caso

A cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos, e três filhos pequenos sumiram na quinta-feira (12). No dia seguinte, o veículo dela foi encontrado com os quatro corpos queimados dentro, próximo a Cristalina, no Entorno do DF.

Elizamar desapareceu após sair para buscar o marido, Thiago Gabriel, de 30 anos, na casa da sogra, na região do Itapoã, no DF. Até a publicação desta reportagem Thiago permanecia desaparecido.

O sogro da cabeleireira, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, também estava sumido, mas o corpo dele foi encontrado enterrado com sinais de esquartejamento no terreno de um suposto cativeiro, em Planaltina. A identificação foi feita na quinta (19) pela Polícia Civil do DF.

No fim de semana do desaparecimento da cabeleireira, a polícia encontrou o carro de Marcos Antônio na região de Unaí (MG), divisa com o DF. Dentro havia mais dois corpos que também não foram identificados, no entanto, a polícia suspeita que eles são da sogra e da cunhada de Elizamar, Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e Gabriela Belchior, de 25 anos.