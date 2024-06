Quase 4 a cada 10 domicílios em Goiás não são próprios

Praticamente três a cada dez domicílios no Brasil (29,9%) não é próprio, de acordo com a à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em números, são 22,15 milhões de famílias. Em Goiás, este índice sobe para 37,8%, ou quase quatro a cada 10 domicílios são de famílias que pagam aluguel ou usam um imóvel cedido.



O acesso a um lote é, muitas vezes, a forma com a qual o brasileiro de baixa renda consegue garantir o sonho da casa própria, isso porque, dessa forma, ele consegue pagar a prestação aos poucos e, em um segundo momento, faz sua reserva financeira para a compra. Não raro, entre a população com baixo poder aquisitivo, a obra é executada pelos próprios familiares, para diminuir o custo.

“O lote tem uma função social muito importante para as famílias brasileiras. São frequentes as situações em que a família o adquire para si e para os filhos, já pensando no futuro deles”, diz Rodrigo Lima, sócio e CEO da UrbanizaBR.



A empresa, com 12 anos de história, tem o propósito de diminuir o déficit habitacional através de seus empreendimentos - loteamentos e condomínios horizontais. Sediada em Goiânia, está presente em oito cidades e em quatro estados.

“A Urbaniza.br nasceu com o propósito de desenvolver projetos que levem qualidade de vida para os futuros moradores. O foco é agregar conveniências, mobilidade, lazer, diversão e bem-estar para a família”, revela Rodrigo Lima.



Além dele, que é engenheiro com expertise no mercado imobiliário de loteamentos e incorporação, a empresa conta como sócios os especialistas em economia imobiliária José Humberto Carvalho, Luiz Roberto e Leandro Chaer, da URBS Imobiliária, pioneira em Goiânia e com mais de 47 anos de história, e os irmãos Jair Júnior e Júlio Henrique Cecilio.



Para fortalecer ainda mais seus projetos, a Urbaniza.br vem estabelecendo parcerias estratégicas com grandes players do mercado para executar seus empreendimentos. Uma delas é a Trinus.co, holding que atua potencializando o empreendedorismo imobiliário regional por meio de acesso a capital, serviços e governança.



“Isso traz tranquilidade aos consumidores, pois associamos expertise técnica e capacidade financeira de desenvolvimento. São assinaturas que tornam cada projeto um verdadeiro legado para as cidades e os moradores que ocuparão estes espaços”, ressalta Rodrigo Lima.



Com o novo parceiro, a Urbaniza BR prepara um novo lançamento em Aparecida de Goiânia, que irá levar qualidade de vida e benefícios extras por meio da tecnologia. O lançamento acontecerá ainda em 2024.