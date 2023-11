Quase 40 pessoas são resgatadas após clínica de reabilitação clandestina ser fechada em Anápolis

Uma operação da Polícia Civil (PC) em conjunto com a Polícia Militar (PM) e o Ministério Público (MPGO) resgatou 37 homens que estavam internados de forma involuntária em uma clínica de reabilitação clandestina, em Anápolis, na região central do estado. De acordo com a Polícia Civil, foi por meio de uma denúncia que os policiais conseguiram chegar ao local, localizado no norte da cidade.

Segundo a PC, o local não possuía alvará de funcionamento, não atendia às condições sanitárias necessárias, não possuía um responsável técnico e não permitia que os internos deixassem o local. A unidade foi interditada pela Vigilância Sanitária e alguns internos foram entregues aos familiares, enquanto outros foram transferidos para outras clínicas regulares da cidade.

De acordo com Carlos Antônio Silveira, delegado à frente do caso, a clínica não atendia às condições de higiene e tinha dependentes químicos que cuidavam de outros dependentes químicos. “Muitos estavam ali de forma involuntária, por isso que caracterizou o cárcere privado, já que ou esses pacientes foram deixados por familiares ou foram buscados à força”, afirmou.

A Polícia Civil informou que três pessoas foram presas, entre elas o dono da clínica, que não estava no local no momento da operação, mas que já foi identificado pela polícia. Segundo informou o delegado, a polícia vai identificar outras possíveis clínicas que pertencem ao mesmo proprietário. Ele responderá pelo crime de cárcere privado.

Por não ter tido o nome divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do proprietário da clínica até a última atualização desta matéria.