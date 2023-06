Quase 5 mil motoristas são flagrados dirigindo bêbados em Goiás, diz Detran

Em 2023, cerca de 5 mil motoristas foram flagrados dirigindo sob influência de álcool em Goiás, segundo levantamento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO), divulgado nesta segunda-feira (19). Goiânia foi responsável por mais de 46% das autuações. Para o órgão, o número alerta para a necessidade de intensificar as fiscalizações de combate a condutores embriagados.

Segundo o Detran-GO, entre janeiro e 18 de junho de 2023, 4.991 condutores que dirigiam alcoolizados foram autuados por agentes de trânsito no estado. Em Goiânia foram 2306, número que corresponde a 46% das ocorrências em Goiás.

Para o Daqui, o presidente do Detran-GO, Waldir Soares, explica que a preocupação central do órgão está com as mortes relacionadas a acidentes de motoristas embriagados no país.

“Nos preocupa a quantidade de mortes. Se você pegar o número anual, passa de 10 mil pessoas no Brasil. Temos ainda um elevado número de pessoas mortas por motoristas embriagados, o que nos deixa muito preocupados, além da quantidade de pessoas feridas”, explica o delegado Waldir.

Diante dos dados, o órgão aumentou a quantidade diária de blitze da Balada Responsável. Para reforçar o programa, no mês passado, o Detran adquiriu 80 novos bafômetros, 120 barreiras pantográficas; 120 balizadores cônicos; 300 cilindros canalizadores de tráfego; 300 cavaletes plásticos; 3.062 cones para sinalização.

De acordo com o chefe do Detran, a meta é fiscalizar e orientar os motoristas sobre o uso do álcool na direção. “Vamos continuar alertando os cidadão de ao beber, não dirigir”, ressalta Waldir.

Vale lembrar que a medida ocorre apenas em Goiânia e na região Metropolitana. Nos demais municípios são feitas operações sazonais. Um exemplo foi Águas Lindas que recebeu a equipe de Fiscalização na última semana, segundo o Detran-GO.

Balada responsável

No ano passado, as blitzes realizadas pela Lei Seca retiraram das ruas do estado um total de 12.421 condutores que dirigiam embriagados (dados englobam número de todos os órgãos autuadores).

Lei Seca

Criada em 2008, a Lei Seca evoluiu e tem contribuído para a redução de acidentes e mortes no trânsito. Além de tolerância zero para o álcool, a legislação permitiu que o condutor que se negasse a realizar o teste do etilômetro pudesse ser penalizado.

O condutor flagrado dirigindo sob efeito de álcool é multado no valor de R$ 2.934,70, tem o veículo retido e a CNH suspensa por 12 meses. Se for constatada a embriaguez, além das sanções administrativas, o condutor é encaminhado à Polícia Civil e pode pegar pena de seis meses a três anos de detenção.