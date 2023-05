Quatro estudantes de veterinária morrem após carro cair de ponte em Planaltina de Goiás

Quatro estudantes de medicina veterinária morreram após um carro cair de uma ponte em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na manhã desta terça-feira (23).

Segundo a Major Gyovana da Cruz Martins, no momento do acidente, os jovens Ivan Pereira de Andrade, de 23 anos, Júlio José de Araújo Neto, de 22, Gabriel Araújo, de 21, e João Pedro Martins, de 20 anos, estariam a caminho de uma fazenda na região rural do município.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 7h. Ao chegarem ao local, encontraram o carro, na cor branca, totalmente submerso e os quatro jovens sem sinais vitais.

Segundo a Major Gyovana, populares informaram que os estudantes estariam voltando de uma festa em uma propriedade rural do município.

“Eles teriam ido até a fazendo para vacinar o gado e ficaram para a festa a noite. No momento do acidente estavam indo tomar café e, provavelmente, depois iriam para a faculdade”, relatou.

Ainda conforme a Major, apesar dos relatos, ninguém soube informar como o acidente ocorreu. O carro foi retirado do córrego pelos bombeiros e os corpos deixados aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) de Planaltina.

Em nota, a Faculdade Upis lamentou a morte dos estudantes e decretou luto oficial por um dia.