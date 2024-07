Quatro marcas goianas de café são consideradas impróprias para o consumo, diz governo federal

Quatro marcas de Goiás que fabricam café torrado foram considerados impróprios para o consumo pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), após serem encontradas em análises matérias estranhas e impurezas ou elementos estranhos acima dos limites permitidos pela legislação. A lista contém 19 marcas em todo país (Veja a lista completa abaixo).

As marcas de café desclassificados em Goiás, conforme o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Dipov), da Secretaria de Defesa Agropecuária, são:

Café do Povo

Lote: 003

Empresa: Café do Povo Ltda

Cidade: Goiânia

Irregularidade: Presença de impurezas acima do limite legal

Bule Nobre

Lote: 62

Empresa: Vilage Premium Indústria e Comércio Ltda

Cidade: Catalão

Irregularidade: Presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal

Sultão

Lote: 125

Empresa: Indústria e Comércio de Café Centenária Ltda

Cidade: Catalão

Irregularidade: Presença de impurezas acima do limite legal

Aladdin

Lote: 120

Empresa: Indústria e Comércio de Café Centenária Ltda

Cidade: Catalão

Irregularidade: Presença de impurezas acima do limite legal

Ao Daqui, um dos proprietários da fabricante do Café do Povo informou que os materiais encontrados no lote são da própria matéria-prima e que nada foi adicionado. Ele disse que é normal encontrar impurezas nos lotes, porém, o nível está abaixo do que a maioria das marcas no país, segundo o que ele alegou. Por último, o proprietário acrescentou que a empresa realiza, periodicamente, a análise de qualidade dos produtos.

A reportagem entrou em contato com as empresas Sultão e Aladdin, e também com a indústria que fabrica o café Bule Nobre, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.

Análise

De acordo com o Mapa, o alerta de risco, divulgado na última sexta-feira (28), faz parte dos desdobramentos da Operação Valoriza, que contou com ações de fiscalização em todo o país entre os dias 18 e 28 de março de 2024, tendo sido coletadas 168 amostras de café no período.

Os produtos considerados impróprios para consumo deverão ser recolhidos pelas empresas responsáveis, conforme o Ministério.

Segundo a legislação (Portaria nº 570), as matérias estranhas são grãos ou sementes de outras espécies vegetais, além de areia, pedras, torrões e outras sujeiras; os elementos estranhos são grãos ou sementes de outros gêneros, corantes, açúcar, caramelo e borra de café solúvel ou de infusão; e as impurezas são cascas, paus e outros detritos provenientes do próprio pé de café.

A Secretaria de Defesa Agropecuária informou que a matéria-prima utilizada para fraudar o café costuma ser de baixa qualidade, podendo conter resíduos de agrotóxicos ou outras substâncias prejudiciais à saúde.

Os consumidores que tenham adquiridos esses produtos devem solicitar a troca do produto, segundo o Mapa. Caso as pessoas encontrem alguma dessas marcas sendo comercializadas, o órgão solicita que seja comunicado imediatamente pelo canal oficial Fala.BR, informando o estabelecimento e endereço onde foi adquirido o produto.

Veja quais marcas e lotes de café no pais que não devem ser consumidos: