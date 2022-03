Quatro vereadores de Palmeiras de Goiás têm registros cassados

Quatro vereadores de Palmeiras de Goiás estão inelegíveis por oito anos. A decisão é do juiz eleitoral José Cássio de Sousa Freitas que cassou os registros dos políticos. Além da atual presidente da Câmara do município, Taís Cardoso Lopes (PSDB), estão na lista os vereadores Noel Silva de Souza (PTC), Laudimar Rodrigues Gomes (PTC) e Iron Vital dos Santos (PSDB).

A reportagem conversou com dois dos vereadores citados, Noel Silva e Iron Vital disseram que vão recorrer da decisão porque discordam. Eles dizem que foram vítimas de armação e que os vídeos que foram usados na ação foram armados. Iron disse que chegou a ser ameaçado e recebeu cobrança de R$ 50 mil para que o vídeo não fosse divulgado.

Iron conta que aparece no vídeo entregando R$ 100 para uma colega que pediu ajuda para levar uma mulher com o filho até Goiânia para tratamento de saúde. "Eu sempre fiz isso, não era compra de votos. Não pedi nada por isso. A pessoa ficou me pedindo santinho quando entreguei o dinheiro, quando estavam gravando. Claramente foi uma armação. Eu só queria saber porque ela fez isso."

Noel disse que aconteceu parecido com ele. Ele diz que uma mulher também pediu dinheiro para colocar gasolina no carro para levar o filho até Goiânia. "Eu sempre ajudei as pessoas. A filmagem foi armada. Foi feita para me prejudicar. Nunca comprei voto e esta não é minha índole. Vou recorrer porque esta é uma situação constrangedora sem eu dever nada."

Os outros vereadores Laudimar e Taís não atenderam às ligações para comentar.

Decisão

A decisão de cassar os registros acata pedido do Ministério Público Eleitoral, que entendeu que os quatro corromperam eleitores financeiramente. Segundo o promotor da 20ª Zona Eleitoral, Eduardo Silva Prego, eles fizeram isso para obter vantagem na disputa eleitoral.

Os quatro também foram condenados ao pagamento de multas. A atual presidente da câmara, Taís Cardoso Lopes foi multada em R$ 15 mil; Noel Silva de Souza, em R$ 12 mil; Laudimar Rodrigues Gomes, em R$ 8 mil, e Iron Vital dos Santos, em R$ 15 mil.