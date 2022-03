Queda de avião pode ser o pior acidente aéreo em 12 anos na China

O acidente com um avião doméstico que caiu nesta segunda-feira (21) na China com 133 pessoas a bordo pode ser o pior dos últimos anos.

Segundo informações da plataforma Aviation Safety Network, que mantém o registro de acidentes e incidentes aéreos no mundo, o último acidente fatal com aeronave na China foi em 2010. Na ocasião, 44 das 96 pessoas a bordo morreram após a queda de um jato regional Embraer E-190, da Henan Airlines, nas proximidades do aeroporto de Yichun.

No acidente de hoje, o voo da empresa China Eastern partiu da cidade de Kunming às 13h11 (1h11 em Brasília), segundo os dados do FlightRadar24, e deveria aterrissar em Guangzhou às 15h05 (4h05 em Brasília).

O avião de modelo Boeing 737-800, que o Flightradar24 disse ter sido construído há seis anos, estava em altura de cruzeiro a uma altitude de 29.100 pés às 4h20 no horário de Brasília. Pouco mais de dois minutos e 15 segundos depois, os dados mostraram que tinha descido para 9.075 pés.

Mais 20 segundos depois, sua última altitude rastreada foi de 3.225 pés, indicando uma descida vertical de 31.000 pés por minuto, disse o Flightradar24. O avião perdeu contato com os radares perto de Wuzhou, na região de Guangxi.

Os dados meteorológicos online mostraram condições parcialmente nubladas com boa visibilidade em Wuzhou no momento do acidente. O presidente da China, Xi Jinping, pediu que os investigadores determinem a causa do acidente o mais rápido possível para garantir a segurança "absoluta" da aviação, informou a emissora estadual CCTV.

Um porta-voz da Boeing disse que a empresa está ciente "dos relatos iniciais da mídia e (está) trabalhando para coletar mais informações".

As ações da China Eastern Airlines em Hong Kong fecharam em baixa de 6,5% após a queda da aeronave.