Quem perdeu prazo para pagar IPVA pode ter multa reduzida; saiba como

Os condutores que perderam o prazo para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), podem ter o valor da multa reduzido. Cerca de 700 mil veículos, o que corresponde a 34% da frota tributável, circulando sem pagar o IPVA de 2023 em Goiás, diz Secretaria da Economia.

O proprietário que perdeu o prazo de pagamento do IPVA, pode fazer a quitação do imposto a qualquer momento. Para pagar a multa mínima, de 8%, o contribuinte precisa efetuar o pagamento do imposto até 30 dias após o vencimento.

O condutor que efetuar o pagamento entre 31 e 60 dias após o vencimento, a multa passa a ser de 12%. O valor da multa máxima, é de 20% e ocorre após 90 dias de inscrição na dívida ativa, alerta a Secretaria da Economia.

A emissão do Documento de Arrecadação (Dare) para os proprietários de veículos com placas finais de 1 e 2 pode ser feita através do site do Detran-GO, até o dia 10 de dezembro.

Para os demais finais de placas com vencimento em 2023, o parcelamento em seis vezes ocorrerá a partir de janeiro de 2024, assim que o Dare estiver disponível na Secretaria de Economia.

Os devedores de anos anteriores podem regularizar a situação a qualquer momento no site da Secretaria da Economia. Confira abaixo os prazos com os respectivos descontos para o pagamento do IPVA em atraso de 2023.