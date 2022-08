Quem são os candidatos ao governo de Goiás

Goiás chega ao último dia das convenções partidárias, nesta sexta-feira (5), com oito nomes colocados para a disputa a governador do estado.

Ficaram marcadas para esta sexta as convenções estaduais de partidos como o União Brasil, MDB, Patriota, Republicanos, Progressistas e PSD, além das federações do PSDB com o Cidadania e do PT com o PCdoB e PV. O Novo, PL, UP, PCB e a federação do PSOL com a Rede já fizeram suas convenções.

Apesar do prazo para convenções se encerrar nesta sexta, os candidatos têm até 15 de agosto para registrar suas candidaturas, de acordo com o calendário eleitoral. A campanha começa no dia 16. A eleição em primeiro turno está marcada para 2 de outubro.

Confira quais são os candidatos a governador colocados até agora e seus vices:

(lista em ordem alfabética dos nomes dos governadoriáveis)

PSOL/Rede (federação)

Governadora: Cíntia Dias (PSOL)

Vice-governador: Edson Braz (Rede)

A candidatura da socióloga Cíntia Dias foi confirmada no dia 30 de agosto, em convenção do PSOL. Na quinta-feira (4), foi confirmado o nome do ex-procurador-geral do Trabalho Edson Braz (Rede) para ser candidato a vice-governador na chapa, representando a outra sigla da federação.



Novo

Governador: Edigar Diniz (Novo)

Vice-governador: Jamil Said (Novo)

O empresário Edigar Diniz (Novo) confirmou sua candidatura em convenção realizada no dia 23 de julho. Foi a primeira convenção do Novo em Goiás. Na ocasião, decidiu-se lançar chapa pura com o engenheiro Jamil Said (Novo) para vice-governador.

Patriota

Governador: Gustavo Mendanha (Patriota)

Vice-governador: Heuler Cruvinel (Patriota)

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota) confirma nesta sexta-feira (5) a sua candidatura a governador de Goiás. Em meio a tentativas de alianças, o candidato a vice-governador ainda não foi definido.

PCB

Governadora: Helga Martins (PCB)

Vice-governador: Lindomar Santos (PCB)

A convenção do PCB, realizada na quarta-feira (3), confirmou a chapa pura com a candidatura da professora Helga Martins (PCB) para governadora e do agente comunitário de Saúde Lindomar Santos (PCB) para vice.

UP

Governador: Professor Reinaldo Pantaleão (UP)

Vice-governadora: Luciana Amorim (UP)

A candidatura do Professor Reinaldo Pantaleão (UP) foi lançada na sexta-feira (29). A servidora pública Luciana Amorim (UP) foi confirmada como candidata a vice-governadora.

União Brasil

Governador: Ronaldo Caiado (UB) (reeleição)

Vice-governador: Daniel Vilela (MDB)

O governador Ronaldo Caiado (UB) confirma, nesta sexta-feira (5), sua candidatura à reeleição. Na convenção realizada em conjunto com o MDB, o partido também bate o martelo no lançamento do ex-deputado federal Daniel Vilela (MDB) a vice-governador na chapa. A aliança foi formada ainda em 2021.

PL

Governador: Vitor Hugo (PL)

Vice-governador: a definir

O PL realizou convenção no dia 29 de julho. Com o presidente Jair Bolsonaro (PL) presente, o partido oficializou a candidatura do deputado federal Vitor Hugo (PL) a governador. O partido ainda trabalha para definir quem estará na chapa para pleitear o cargo de vice-governador ou vice-governadora.

PT/PCdoB/PV (federação)

Governador: Wolmir Amado (PT)

Vice-governador: Fernando Tibúrcio (PSB)

A federação PT/PCdoB/PV oficializa nesta sexta-feira (5) a candidatura do ex-reitor da PUC-GO Wolmir Amado (PT) a governador. A vaga para vice-governador ainda é discutida entre os partidos da federação e as siglas que tendem a formar coligação, como o PSB.