Quer dormir melhor no calorão? Veja dicas

O Brasil entrou em uma nova onda de calor que deve durar até pelo menos até o fim de semana. Com o aumento da temperatura, muitas pessoas reclamam que não estão dormindo bem e que não conseguem descansar. Um estudo holandês mostrou que os distúrbios de sono crescem 11% à medida que os termômetros sobem 1 grau em áreas externas – porcentual aumenta para 24% em ambientes internos.

Mas por que é mais difícil ter um sono relaxante quando o tempo está mais quente? A resposta está na temperatura corporal. Especialistas afirmam que para o sono ocorrer de forma adequada, além do escuro, que é extremamente necessário, é preciso que o calor corporal diminua no início do sono.

No calor, quando há aumento da temperatura externa do corpo, há uma maior dificuldade para equilibrar a temperatura interna, e o sono não chega. O organismo tem um mecanismo natural para causar a diminuição da própria temperatura. Porém, essa mudança é muito pequena em termos de graus, por isso, não é possível definir uma temperatura ideal para que o sono se inicie. Veja dicas que podem te ajudar a dormir melhor durante este calorão.

Tome um banho frio antes de dormir pois ajuda a reduzir a temperatura do corpo

Se mantenha hidratado e beba água fria antes de se deitar para aumentar a sensação de frescor

Mantenha janelas abertas para facilitar a ventilação e use o ar-condicionado ou ventilador para diminuir o calor no ambiente

Não faça exercícios físicos à noite

Não use telas, como celulares e tablets, na hora de dormir

Use roupas leves para dormir

Mantenha o ar do ambiente umidificado durante as altas temperaturas

Tire o colchão da cama e coloque no chão. Só cuidado com a higiene do ambiente, devido a insetos

Coma alimentos leves à noite, pois comidas pesadas aumentam a temperatura do corpo

Fonte: O Globo