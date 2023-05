Quina de São João deve sortear mais de R$ 180 milhões; veja como apostar

As Loterias da Caixa vão sortear no dia 24 de junho, a edição especial da Quina de São João. Neste ano, o prêmio está estimado em R$ 180 milhões. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de todo país ou pelos canais eletrônicos da Caixa, no aplicativo ou site: www.loteriasonline.caixa.gov.br.

O apostador pode escolher entre cinco e 15 números de sua preferência marcando na cartela ou pela opção surpresinha, onde o sistema escolhe os números de forma aleatória. Quem desejar participar com cota de bolão precisa fazer a aposta em uma casa lotérica. O valor mínimo da aposta simples de cinco a oito números, é de R$ 3,50.

De acordo com a Caixa, as apostas registradas até o dia 24 de junho às 19h concorrem ao prêmio. O sorteio acontece às 20h no auditório da Caixa em São Paulo. Em 2022 o concurso especial de São João pagou cerca de R$ 196 milhões.