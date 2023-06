Quina de São João: Mais de 500 donos de lotérica fazem bolão para concorrer a R$ 200 milhões

Viagens e aposentadoria estão entre os sonhos dos mais de 500 donos de lotéricas que fizeram um bolão para a Quina de São João, com prêmio estimado de R$ 200 milhões. Gisana dos Reis, vice-presidente do Sindicado dos Lotéricos de Goiás (Seloesgo) e dona de uma lotérica no Parque Amazônia, em Goiânia, contou que eles investiram R$20.270 para fazer a aposta mais cara disponível.

“Todos os lotéricos vendem sonhos para outras pessoas, em um dado momento a gente começou a sonhar junto com eles a ter também oportunidade de ganhar um grande prêmio de uma dessas acumuladas”, disse Gisana.

A aposta foi registrada nesta sexta-feira (23) e conta com duas cartelas com o máximo de dezenas, 15 em cada uma. Ao todo, donos de 540 lotéricas participam do bolão, incluindo Gisana, que sonha com a viagem dos sonhos.

“Cada um tem seu sonho particular, o meu é ir para as ilhas Maldivas, toda vez que eu jogo, eu jogo pensando em passar pelo menos uns 15 dias lá”, brincou.

Ao todo, foram 50 cotas distribuídas pelas lotéricas de todo o estado. Segundo a Caixa Econômica Federal, a chance de uma aposta de 15 números acertar a quina é de 1 em 8.005. Já uma aposta de 6 números, a chance é de 1 em 24.040.016.

As apostas podem ser feitas até às 18h de sábado (24) e o sorteio acontecerá às 20h deste mesmo dia. O valor incomum para este tipo de loteria chamou a atenção, especialmente porque o prêmio não acumula.

Persistência

Gisana contou que o “Bolão Lotérico do Estado de Goiás” já é tradição entre o grupo. O g1 Goiás noticiou, inclusive, que eles fizeram um bolão na “Mega da Virada” em 2022. Na época, eles desembolsaram R$ 174.420 para fazer uma aposta com 20 números, que é mais cara disponível.

Na “Mega da Virada” o grupo não ganhou, mas Gisana contou que na “Dupla de Páscoa” o bolão faturou R$6 mil.