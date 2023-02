Quina sorteia R$ 4,4 milhões; confira os resultados desta quinta-feira (9)

A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta quinta-feira (9), cinco loterias: 6073 da Quina; 2736 da Lotofácil; 2480 da Dupla Sena; 1897 da Timemania e 718 do Dia de Sorte.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 4,4 milhões, a Quina sorteou os seguintes números: 09-12-23-37-44.

Dupla Sena

Com prêmio previsto é de R$ 1,4 milhão, a Dupla Sena sorteou os seguintes números: 05-11-25-30-43-45 no primeiro sorteio; 05-11-12-33-40-41 no segundo sorteio.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte sorteou o seguinte resultado: 11-13-15-18-20-21-22. O mês da sorte é Setembro.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 1,5 milhão, a Timemania sorteou o seguinte resultado: 13-18-20-27-28-67-78. O time do coração é o América, do Rio Grande do Norte.

Lotofácil

Com prêmio em torno de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas, a Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01-03-06-08-11-12-14-15-17-18-19-20-21-23-25.