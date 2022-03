Recurso do Instagram vai permitir que pais monitorem filhos

O instagram estabeleceu um recurso para que os pais possam supervisionar as atividades de filhos na rede social. A Central da Família, como a funcionalidade foi apelidada, começou a ser liderada nos Estados Unidos, na última quarta-feira (16) e deve chegar aos demais países nos próximos meses.

O anúncio ocorre depois de seis meses após France Haugen, ex-funcionária do Facebook, garantir que a empresa teria a compreensão que a o Instagram é “tóxico” para os adolescentes.

Com a mudança, o Instagram irá permitir que pais e tutores vejam quanto tempo os seus filhos passam na rede social, que também terá opção para os adultos definirem limites de tempos aos jovens no aplicativo.

Desenvolvida em conjunto com especialistas, a ferramenta também oferecerá uma área com dicas para pais sobre como falar com filhos sobre o uso das redes sociais e tutorias que ensinam adultos como usar os novos recursos.

Adam Mosseri, chefe do Instagram, já havia adiantado sobre a proposta da nova ferramenta em dezembro de 2021, quando depôs ao Senado americano. Naquela ocasião, Mosseri respondeu dos os questionamentos de parlamentares sobre as acusações de Frances Haugen.

A ex-funcionária do Facebook vazou diversos documentos para a imprensa dos EUA. Entre eles uma pesquisa realizada pela a empresa em 2019, que mostrava que o Instagram refletia uma imagem pessoal negativa para jovens com menos de 20 anos.

Outra, em 2020, mostrava que 32% dos adolescentes consideravam que o a atualização da rede social tinha piorado a imagem, e os jovens não estavam mais satisfeitos com seus corpos.

Leia também:

- Instagram na Rússia terá serviços interrompidos à meia-noite

- Fakes news sobre eleições podem ser removidas pelas redes sociais; entenda regras

Thaynara Mesquita é estagiária de jornalismo do convênio GJC/UniAraguaia