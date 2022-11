Rede estadual de ensino de Goiás abre matrículas para novatos na próxima quarta-feira (23)

A rede estadual de ensino de Goiás abre as inscrições, na próxima quarta-feira (23), para o ingresso de novatos no ano letivo de 2023. As vagas serão distribuídas entre 1.011 escolas e os interessados devem solicitar a matrícula pelo site do governo até o dia 11 de dezembro.

É preciso ter em mãos as seguintes informações: nome completo do aluno, data de nascimento, CPF do aluno (ou do responsável), endereço, telefone para contato, e a etapa de ensino, série e turno no qual deseja se matricular.

Além dos dados pessoais, será necessário indicar três opções de escola estadual nas quais deseja estudar. O sistema fará a alocação com base nas indicações do aluno e no número de vagas disponível em cada unidade escolar.

Podem solicitar vaga nas escolas estaduais alunos oriundos de outras redes de ensino (municipal, federal e privada) e ou de outros Estados; além de alunos que deixaram de estudar e tenham interesse de retomar os estudos.

Confirmação e efetivação da matrícula

Entre os dias 19 e 23 de dezembro, os estudantes devem acessar o mesmo site que realizou a matrícula e verificar a unidade na qual a vaga foi disponibilizada.

A efetivação da matrícula deve ser feita na unidade escolar indicada. Na oportunidade, será necessário apresentar os documentos pessoais do estudante e do responsável, bem como os comprovantes de endereço e de escolaridade.

Renovação

Para as crianças, adolescentes e jovens já matriculados na rede estadual, a renovação de matrícula será feita de forma automática e deverá ser confirmada por meio do Termo de Renovação assinado pelos pais ou responsáveis.

Caso o aluno não tenha interesse em permanecer na mesma unidade em que estuda deverá solicitar a Transferência por Interesse Próprio (TIP) para outra escola da rede estadual até o dia 11 de dezembro. Nesse processo não haverá a reserva de vagas na unidade de preferência, devendo o estudante indicar três opções nas quais deseja concorrer a uma vaga.