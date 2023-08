Rede pública de ensino em Goiás tem mais de 100 alunos com altas habilidades; veja características

Somente entre os anos de 2019 e 2023, 228 alunos com altas habilidades ou superdotação foram identificados na rede pública Municipal de Goiânia e Estadual de ensino em Goiás. Destes, 132 estão matriculados na rede estadual de ensino e outros 96 integram a rede municipal de ensino de Goiânia.

Atualmente, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), são atendidos pelo estado 87 estudantes com altas habilidades. Além do ensino regular, estes estudantes também são atendidos por meio do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Legislação

De acordo com a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, o AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.

Entre os públicos atendidos pelo AEE, estão os alunos com altas habilidades ou superdotação, quais sejam, aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.

Diretriz

De acordo com a Diretriz específica para o atendimento no Brasil, os estudantes com altas habilidades ou ou superdotação são apontados como público escolar da Educação Especial desde a década de 1960.

Segundo o documento, estudantes com altas habilidades ou superdotação apresentam conjunto específicos de características que podem ser evidenciadas em diversas combinações, a depender da área de dominância do potencial, acadêmica, artística, psicomotora.

Entre as características destes estudantes, listadas na Diretriz, estão:

Facilidade e rapidez na aprendizagem;

Destaque em pelo menos uma área do conhecimento;

Alto nível de energia e curiosidade;

Motivação com temas e atividades do seu interesse;

Vocabulário rico e avançado;

Boa memória;

Raciocínio abstrato, verbal ou numérico;

Interesse por desafios;

Ideias complexas e incomuns para a idade;

Criatividade

Pensamento divergente e original; irritação pela rotina e desmotivação escolar;

Empatia e preocupação com os sentimentos do outro;

Capacidade de liderança;

Preferência por trabalhar sozinho;

Grande sensibilidade e senso de justiça muito desenvolvido;

Preferência pela companhia de pessoas mais velhas;

Inclinação ao perfeccionismo e autocrítica.

A diretriz destaca ainda que o grupo é altamente diverso por surgir em todas as classes sociais, em todas as etnias, em todas as áreas de conhecimento e em qualquer idade.