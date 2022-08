Redemoinho derruba galpão, em Iporá; veja vídeo

Um redemoinho de poeira derrubou o galpão de uma empresa em Iporá, na região oeste de Goiás. Um vídeo feito por uma pessoa que estava próximo ao local mostra a estrutura metálica caindo sobre as carretas com a força do vento. No momento do acidente, havia seis pessoas no galpão, elas conseguiram se esconder e ninguém ficou ferido.

Segundo o Centros de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a formação dos redemoinhos ocorre quando o solo se aquece em determinado ponto e o vento fraco vindo de uma direção se encontra com a corrente de ar quente acima do ponto, a qual está muito aquecida. Esse vento tende a ganhar velocidade, girar e empurrar o "turbilhão de poeira". Ele pode apresentar desde alguns centímetros até muitos metros de altura, a duração, por sua vez, varia de segundos a minutos.

Além disso, alguns redemoinhos podem ser mais intensos e se deslocarem, causando danos materiais, como aconteceu em Iporá. Essa condição climática é bastante instável e muito comum nesta época do ano, em que o tempo seco prevalece.