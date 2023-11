Refis 2023: Goiânia abre negociação durante a Semana de Conciliação; veja como participar

A Prefeitura de Goiânia está oferecendo até 99% de desconto em débitos na Semana da Conciliação que começa nesta segunda-feira (6). Os interessados devem agendar o atendimento no site da prefeitura.

A Semana de Conciliação faz parte do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e permite que pessoas inadimplentes com o Fisco negocie dívidas referentes aos Impostos Predial e Territorial Urbano (IPTU/ITU), Imposto Sobre Serviços (ISS) e multas de diversos tipos, tanto em caso de débitos não judicializados quanto às dívidas que já viraram objeto de ações fiscais. Os descontos podem chegar a até 99% nas multas e juros para pagamento à vista e entre 70% e 90% para parcelamentos.

De acordo com o município, os atendimentos vão acontecer no Mercado Municipal da Rua 3, no Centro, e nos postos do Atende Fácil, das 8h às 17h30.

Confira os documentos nesessários:

Pessoa física

Cópia de documento de identificação pessoal (RG, CPF ou CNH);

Cópia de comprovante de endereço atualizado.

Pessoa jurídica

Cópia dos documentos pessoais do titular ou sócio da pessoa jurídica (RG, CPF ou CNH);

Cópia de comprovante de endereço atualizado do sócio ou do titular da pessoa jurídica;

Cópia do comprovante de endereço da pessoa jurídica;

Cópia do ato constitutivo da empresa ou equiparado que permita identificar os responsáveis por sua gestão.

Caso a adesão seja por procuração, anexar também os seguintes documentos:

Cópia de documento de identificação pessoal (RG, CPF ou CNH) do representante;

Procuração com poderes específicos para parcelamento.