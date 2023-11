Refis: Moradores de Aparecida de Goiânia têm desconto de até 90% em pagamentos

O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) de Aparecida de Goiânia atenderá a partir desta segunda-feira (6) até o dia 30 de novembro contribuintes que têm dívidas para renegociação com desconto de até 90%, incluindo multas e juros, conforme garante o projeto.

O atendimento é feito de forma online e presencial por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) ou em três unidades do Vapt-Vupt (confira abaixo).

Podem participar pessoas físicas e jurídicas do setor público ou privado. As solicitações podem ser registradas por meio do site da Prefeitura de Aparecida ou agendando atendimento presencial, não sendo obrigatório o agendamento pelo SAC.

Segundo a prefeitura, o valor arrecadado será aplicado em diversas áreas da administração da cidade como saúde, educação e obras de infraestrutura. A negociação será direcionada para dívidas de impostos como:

Imposto Territorial Urbano (ITU)

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

Imposto Sobre Serviço (ISS)

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e outros.

Parcelamento

O programa vai permitir opções de negociações com parcelamentos no cartão de crédito ou no boleto, sendo possível o pagamento total da dívida com 90% de desconto, além de um prazo de 12 dias após o parcelamento para o pagamento da primeira parcela.

A quantidade de vezes do parcelamento vai impactar no total de desconto, independente da forma de pagamento, sendo assim, conforme explica o programa, os usuários podem renegociar em até 12 vezes, no entanto, diminuindo o valor total de desconto, por exemplo:

6 vezes – desconto de 70%

7 a 12 vezes – desconto de 60%

Confira os locais de atendimento presencial:

SAC – CIDADE ADMINISTRATIVA

Rua Gervásio Pinheiro, APM, Térreo – Residencial Solar Central Park – Térreo

Horário de Funcionamento: 08h às 17h

SAC VEIGA JARDIM

Avenida Desembargador Eládio de Amorim APM , Lote 07 – Parque Veiga Jardim

Horário de Atendimento: 08:00 às 17h

SAC POLO EMPRESARIAL GOIÁS

Rua 01 esquinas c/eixo primário Qd.03 lt. 013 e 014 – Polo Empresarial – Horário de Atendimento: 08:00 às 17h

SAC PARQUE FLAMBOYANT

Praça CEU – Parque Flamboyant

Horário de Atendimento: 08:00 às 17h

SAC CIDADE LIVRE

Av. Independência Qd. 37 Pátio Independência– Cidade Livre Horário de Atendimento: 08:00 às 17h

SAC VILA BRASILIA

Av. São Paulo Qd. 42 Lt. 14 – sala 01 – Jardim das Esmeraldas – Aparecida de Goiânia

Horário de Atendimento: 08:00 às 17h

VAPT-VUPT – Garavelo Shopping

Avenida Igualdade

Horário de Atendimento: 08h às 17h

VAPT – VUPT Admar Otto – Buriti Shopping

Av. Rio Verde quadras 102 lote A– Vila São Tomás

Horário de Atendimento: 08h às 17h

VAPT – VUPT – Araguaia Shopping

Rua 44 nº 399 Setor Ferroviário

Horário de Atendimento: 08h às 17h.