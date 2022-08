Região da 44 poderá ampliar dias de funcionamento, afirma novo presidente da Associação

A Associação Empresarial da Região da 44 (AER44) oficializou na manhã desta terça-feira (9) a nova diretoria da entidade, que passa a ser presidida pelo antigo vice-presidente, Lauro Naves. De acordo com o presidente, os objetivos da sua gestão será reorganizar os dias de funcionamento das lojas e a melhoria das ruas e calçadas na região. Além disso, a intenção é priorizar cada tipo de consumidor em diferentes dias da semana.

“Quando você requalifica a região, você dá conforto para as pessoas estarem na Região da 44. [Por isso], estamos trabalhando para iniciar o funcionamento a partir da segunda-feira, trazendo o atacado para o início da semana, que é a demanda que nós temos, e jogar [o varejo] para o final de semana para atrair as pessoas da Região Metropolitana”, explicou o presidente.

Entre as medidas de requalificação, Lauro exemplifica que é necessário melhorar as ruas e as calçadas da região. “Queremos fazer com que a região esteja confortável para atender as pessoas. Que elas cheguem com tranquilidade, conforto e [encontrem] uma região bonita, com ruas expandidas e um calçadão que possibilita o trânsito delas com suas comprar”, afirmou Lauro.

Segundo o presidente, essas mesmas medidas vão contribuir também para a expansão do mercado da Região da 44 e atrair mais turistas de compras. “Vamos trabalhar a divulgação, pois precisamos mostrar para o Brasil a força do estado e não só da região, mas de toda a moda produzida em Goiás. Automaticamente, vamos atrair mais pessoas e mais compradores”, reforçou.

Cinturão da moda

Lauro também afirmou que um dos desafios da sua gestão será a estruturação do programa Cinturão da Moda. A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) desenvolveu esse projeto para impulsionar os setores de confecção e moda em 30 municípios goianos de pequeno porte e conta com apoio da Associação para reforçar o programa.

“Entendo que para vender mais é preciso produzir mais e para locar mais lojas também é preciso vender mais. Passa por todo um sistema do Cinturão da Moda para que a gente estruture a região e o interior do estado para produzir. Precisamos usar a força da região, que tem mais de 17 mil lojas e emprega mais de 160 mil pessoas, para levar oportunidade para o interior de Goiás”, finalizou Lauro.