Região da 44 terá dia para receber atacadistas e varejistas com peças de até R$ 44

A Região da 44 terá um dia especial para atacadistas e varejistas comprarem peças por até R$ 44. O Dia Oficial da 44 será realizado entre os dias 4 e 6 de abril, na Praça de Eventos do Mega Moda Park. O Grupo Mega Moda, que organiza o evento, espera receber mais de 250 mil pessoas durante a semana.

A ação será marcada por um bazar com peças vendidas entre R$ 10 e R$ 44. A gerente de marketing, Tássia Carvalho, afirma que esta é a primeira edição do evento e explica sobre a escolha da data. “Pensamos em usar o dia quatro do mês quatro para criar um calendário especial para o dia da 44”, afirma.

A gerente também explica como o evento vai funcionar. “As lojas estarão focadas nos atacadistas e teremos o bazar focado no atacarejo, onde qualquer pessoa poderá comprar. Todo mundo é muito bem-vindo, inclusive as pessoas da Grande Goiânia que podem vir conhecer a região”, destaca.

Tássia Carvalho ainda destaca que o objetivo é atrair o público atacadista de outros estados e a própria população goianiense. “A campanha patrocina influenciadores de outros dez estados que estão divulgando o nosso polo de moda e convidando novos clientes para conhecer nossa região”, enfatiza.

Além disso, segundo a gerente, o Dia Oficial da 44 foi pensado para mostrar a importância da Região no cenário da moda nacional. “Queremos reforçar a força do polo de moda atacadista e confeccionista que somos. Só nos nossos shoppings, por exemplo, temos mais de 1.000 confeccionistas goianos”, destaca.

Inicialmente, o evento será realizado somente nos shoppings do Mega Moda, porém a gerente de marketing afirma que a segunda edição poderá contar com as demais galerias da Região da 44. “Estamos fazendo esse piloto e acreditamos muito nele. Para o próximo ano, vamos estender para os demais”, finaliza.