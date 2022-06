Renovar o espírito faz bem também para o corpo; veja dicas

Celebrado na terça-feira (28), o Dia da Renovação Espiritual ainda é desconhecido por muitos. Criada para inserir um hábito positivo em nosso cotidiano, a celebração é especialmente bem-vinda em tempos de amplas mudanças sociais.

Sem conexão com qualquer religião, a data tem a finalidade de estimular o exercício de um pensamento mais introspectivo para refletir sobre o que é preciso mudar na própria vida e no relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor.

Para ajudar nessa constante busca de evolução, o escritor e médium Odil Campos recomenda cinco práticas diárias.

CINCO PRÁTICAS PARA APLICAR NO DIA A DIA:

ABRA-SE AO NOVO

O primeiro passo para fazer uma renovação é se abrir a diferentes possibilidades, fazer uma limpeza na mente, no coração e arrumar espaço para a entrada de novas ideias. Por isso, é fundamental sair da zona de conforto, buscar mudanças em determinados conceitos que causam medo, geram limitações e estagnações.



ELIMINE O QUE FAZ MAL

Nada de se envolver em discussões acaloradas pelas redes sociais. Em tempos de fácil acesso à tecnologia, qualquer pessoa escreve o que deseja e isso costuma gerar agitações. Pensamentos arcaicos, separatistas, individualistas, energias negativas, conflitos, ódio e violência também devem ser deixados de lado, pois geram ainda mais perturbações e não levam ao bem comum.



RESPEITE

Temos o hábito de culpar os outros quando vivenciamos situações que não são do nosso agrado. Não aceitamos o erro e muito menos a culpa. Contudo, mudar esses pensamentos e admitir falhas são passos fundamentais para que haja menos críticas e evolução em nossas atitudes positivas diárias.



PRATIQUE

Em alguns casos, a ação é mais importante do que a palavra. De nada adianta ficar alheio em relação ao comportamento do vizinho, sabendo que é preciso estreitar laços e tomar atitudes. Um bom exercício interior é ouvir as pessoas, especialmente aquelas que pensam diferente de nós. Normalmente queremos impor nossas ideias e não damos chances para que o outro se expresse. Ouça mais, ainda que discorde. Comece você mesmo a fazer isso e não espere que o outro tome a iniciativa.



CUIDE DE SI PRÓPRIO

Compreender o cenário em que se vive e saber administrar conflitos também ajuda na renovação espiritual. Se uma parte da nossa vida é negligenciada, ela aparece ou reaparece de forma distorcida. Se a gente não cuidar bem da saúde, em algum momento um desconforto físico vai aparecer. O tamanho do desconforto vai depender da dimensão da negligência.